搖擺州也落後！川普民調一路輸拜登　共和黨人曝：他可能退選

▲川普民調持續落後。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普民調持續落後民主黨籍候選人拜登，而《福斯新聞》取得共和黨內部消息指出，若是川普的民調持續低迷，有可能會因此退出參選。不過川普的競選團隊也怒批這是假新聞，表示民調根本無法代表一切，「如果民調準確，那希拉蕊早就在白宮了。」

川普（Donald Trump）近幾周民調持續下跌，根據《福斯新聞》（Fox News）最新民調顯示，川普支持度落後拜登（Joe Biden）12個百分點；而在「真清晰政治」網站（RealClearPolitics）的民調結果中，川普也落後拜登近10個百分點。拜登甚至在幾個關鍵搖擺州領先川普，就連傳統共和黨大本營德州的民調也顯示，兩人的支持度不相上下。

共和黨內部匿名人士向《福斯新聞》透露，「現在還為時過早，但如果民調結果持續惡化，就會看到他（川普）退出選舉的可能性。」另一位匿名人士表示，這個說法存有疑慮，但並非不可能，「我打賭，如果他（川普）認為他不可能贏，他就會放棄。」

川普競選活動發言人墨托（Tim Murtaugh）批評民調並不準確，根本就是假新聞，「大家都知道媒體民調對川普總統的判斷一直都是錯誤的，它們低估了共和黨的樣本數。」墨托表示，在2016年也曾出現民調出錯的狀況，「如果它是正確的，那麼希拉蕊（Hillary Clinton）現在應該就在白宮。」

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