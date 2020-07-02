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紐時：港版國安法施行　台灣正視威脅難與北京和解

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▲七一銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察）

▲七一銅鑼灣遊行。（圖／翻攝自香港警察）

文／中央社記者尹俊傑紐約1日專電

紐約時報報導，「港區國安法」正式施行，凸顯北京強力控制香港，激發台灣內部危機感。近期台海軍事活動增加，爆發衝突的機率雖低，但兩岸漸行漸遠，和解難度愈來愈高。

報導寫道，中華人民共和國主席習近平向來試圖讓台灣相信兩岸統一是歷史必然，以經濟誘因吸引台灣之餘，明白警告北京將動武回應推動台灣獨立的一切舉措。如今，習近平迅速加強控制香港，對台不再提出誘因，警告顯得更具威脅性。

香港2019年夏季因逃犯條例修訂草案掀起「反送中」運動，社會陷入長期動盪。今年5月，北京當局宣布制定香港特區國家安全法，歷經一個多月，中國全國人民代表大會常務委員會6月30日表決通過，全文當晚公布並在香港正式施行。

紐時指出，香港特區政府高層在立法過程中毫無置喙餘地，習近平承諾依「一國兩制」維持香港高度自治的話語顯得空洞無比，部分人士愈來愈擔心北京將更積極謀求兩岸統一。

台灣基進立法委員陳柏惟表示，香港愈來愈不自由，台灣人恐懼感與日俱增，鑑於中國本質，兩岸爆發衝突的機率很高。

近幾週，中共軍機幾乎天天闖入台灣周邊空域。總統蔡英文6月在「哥本哈根民主高峰會」視訊會議致詞，北京當局隨後指控這是「分裂圖謀」，並告誡台灣政府停止庇護香港民主運動人士。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國國力計畫」（China Power Project）資深研究員福納樂（Matthew Funaiole）分析，北京策略是讓台灣民眾感到無助、將挫折情緒發洩到政府高層身上，同時觀察美國與其他國家會有什麼反應。

紐時認為，蔡總統不斷承諾維護國家主權，未來幾個月台灣海峽兩岸關係可能更緊張。習近平想盡辦法壓制香港反抗勢力，無形間激發台灣內部危機感，也讓獨派人士更加活躍。

多位專家表示，北京一旦對台動武，將付出傷亡慘重與國際地位受損等高昂代價，因此兩岸爆發軍事衝突的機率微乎其微。不過，蔡政府致力與同情台灣的國家加強經貿關係之際，兩岸經貿與旅遊往來降溫，雙方漸行漸遠，尋求和解的誘因愈來愈少。

美國承諾協助台灣自衛，總統川普政府近年同意對台出售F-16戰機等武器，但川普為保住美中首階段貿易協議，對台承諾出現疑慮。

前白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）在新書寫道，川普多次輕視台灣，曾將台灣喻為麥克筆尖、將中國喻為白宮總統辦公桌。川普3年半前當選後曾與蔡總統通話，但之後鮮少聲援台灣，台灣人愈來愈擔心中國可能更大膽採取激進行動。

以往兩岸關係緊張時，有些台灣人因害怕台海爆發衝突而選擇移民，或將資產轉到海外帳戶。部分獨派人士表示，這回情況不同，保存並捍衛台灣認同的渴望帶來團結感。

無黨籍立法委員林昶佐說，台灣人團結一致，並未逃離家園，「我們非常團結並感到憤怒，在思考如何展現我們的團結、國防進展與決心」。

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