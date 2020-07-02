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美參議院提《香港安全港法案》　供港人申請「第2類優先難民」

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▲香港6/9遊行。（圖／路透社）

▲港區國安法於6月30通過，7月1日即有港人被適用該法逮捕，英美兩國紛紛推動庇護方案。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美東時間周三（1日）報導，兩黨參議員針對香港問題共同提出《香港安全港法案》（Hong Kong Safe Harbor Act），該法案將提供法源依據，讓對北京和平示威，恐懼遭到迫害的香港民眾，能夠向美方提出「第2類優先難民」申請。

綜合外電報導，該項法案由共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）提出，並得到民主黨參議員卡定（Ben Cardin）、民主黨籍梅南德茲（Bob Menendez）、民主黨籍默克利（Jeff Merkley）以及共和黨籍托德揚（Todd Young）的支持。

法案若通過，根據內容指出，「將會向那些和平抗議北京腐敗司法系統，並非常合理地恐懼迫害的香港民眾，提供申請第2類優先難民的權利」，而此法案「是對中華人民共和國企圖藉由港區國安法，在香港特別行政區執行中國法律的回應。」

該法案除了供港人申請「第2類優先難民」，也讓那些國籍遭中國政府撤銷的香港難民能夠待在美國，最久5年；與此同時，法案也能促進未持有移民簽證的港人，大幅增加移民意願。

魯比歐於上月30日表示，全世界都見證港人如何鼓起勇氣站上街頭，捍衛民主、自由和自治的權利，而在中國人大常委會全票通過《港區國安法》後，美國必得幫助港人保住家園，並為他們找到庇護所，「透過《香港安全港法案》，我國將會提供許多對抗暴政勤奮不懈的港人，一個安全的避風港。」

《香港安全港法案》目前已經送往參議院外交事務委員會，以及司法委員會。

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