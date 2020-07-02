婆婆親自指導行房！夫完事還問「能吃巧克力嗎」　她驚：婚禮根本是喪禮

▲桑妮出書揭露她的一切經歷。（圖／翻攝自Facebook／Sunny Angel - Author, Speaker, Campaigner and Thriver）



記者張方瑀／綜合報導

英國印度裔女子桑妮（Sunny Angel）從小被當作「商品」栽培，在英國出生長大的她剛滿20歲時，父母就將她的個人資訊放到網路上供人挑選，最後順理成章地與一名素未謀面的男人結婚。沒想到結婚的那一刻才是惡夢的開始，原來她的丈夫心智年齡如小孩，必須依靠婆婆打理生活起居，就連「洞房花燭夜」也需要婆婆在旁指導，完事後丈夫還問，「可以吃巧克力了嗎？」

現年41歲的桑妮從小便被父母當作商品一樣栽培，直到她20歲時，父母就開始將她的個人訊息放到網路上供人「挑選」，包含身高、體重、三圍等資料都完全曝光。最後一名叫做阿賈伊（Ajay）的男子表示想要娶她，兩人只在婚前互相通過信、講過幾次電話以及見過一次面後，就決定結婚。

1999年5月，兩人在500名親友的見證下成婚，回想起當時的狀況，所有人的表情都像是參加喪禮一樣。終於在新婚夜當天，一切都曝了光，當晚她的婆婆站在房門口，教導著她的丈夫如何「性侵她」，若是不從就會挨打，而丈夫完事後，竟然還向母親詢問「可以吃巧克力嗎？」

原來，她的丈夫不識字，沒辦法讀寫，心智年齡是一名小孩；這個家庭不想要請看護或幫傭，而是希望娶一名免費女子進門，還能收到禮金以供花費。桑妮的丈夫沒辦法自己上廁所、吃飯，如果沒有媽媽的允許就不敢做任何事。

一開始桑妮的婆婆利用她不斷向娘家要錢，而當娘家付不出錢後就開始虐待她，要她打掃房子到凌晨兩點，還不准她吃東西，最後導致桑妮精神崩潰入院。在父母得知一切狀況後，便將桑妮帶回家，最後她終於離婚脫離了地獄，並將自己的經歷寫成一本書。

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