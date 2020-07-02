台灣贈20萬枚口罩！　芬蘭檢驗驚「品質頂級」過濾率99.7％

▲台灣口罩，品質受到肯定。（圖／翻攝自駐芬蘭台北代表處官網）

文／中央社記者林育立柏林1日專電

台灣日前捐贈芬蘭20萬片口罩，經當地實驗室檢驗後證實品質頂級，可有效協助芬蘭對抗疫情。

駐芬蘭代表處表示，芬蘭國土報（Suomenmaa）6月30日報導，芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）表示，台灣捐贈給芬蘭協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的口罩，經芬蘭科技研究中心（VTT Technical Research Centre of Finland）檢驗證實品質頂級，過濾率達99.7%，目前已提供給北部的醫療院所使用。

▲20萬枚過濾率達99.7％的口罩抵達芬蘭。（圖／翻攝自駐芬蘭台北代表處官網）

芬蘭科技研究中心性質類似台灣的工業研究院，負責在疫情期間檢驗進口口罩的品質。根據芬蘭政府規定，口罩必須檢驗合格才能提供給醫護人員使用，

駐芬蘭代表張秀禎指出，檢驗結果證明台灣製造產品品質優良，令人信賴，樂見政府捐贈的醫療物資在協助他國對抗疫情時發揮功效。

台灣是在5月底捐贈給波由伊士波亞馬（Pohjois-Pohjanmaa）等芬蘭北部5個醫療院區共20萬片口罩，新聞當時登上芬蘭各大媒體，獲芬蘭民眾熱烈迴響。