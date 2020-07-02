全球新冠肺炎破51.2萬死　至少逾1056萬例確診

▲全球新冠肺炎破51.2萬死。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社巴黎1日綜合外電報導

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日19時（台灣2日凌晨3時），全球至少51萬2383人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），確診病例逾1056萬4050例。

疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，至少有534萬1000人被視為已經康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測出現症狀或最嚴重的病例。

全球疫情最嚴重的美國，境內累計12萬7681人病故，累計確診數達265萬8324例，至少72萬631人已康復。

巴西死亡人數在全球僅次於美國，境內累計5萬9594人不治，累計確診達140萬2041例。

其他疫情重災區還包括英國（4萬3906死，31萬3483例確診）、義大利（3萬4788死，24萬760例確診）、法國（2萬9861死，20萬2126例確診）。

中國（不含香港、澳門）境內目前通報4634死，累計8萬3534例確診。

從區域來看，歐洲累計確診269萬3243例，19萬7605死；美國和加拿大累計確診276萬2595例，13萬6344死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診259萬1485例，11萬6534死。

亞洲累計確診133萬970例，3萬5156死；中東地區累計確診76萬9591例，1萬6470死；非洲累計確診40萬6747例，1萬141死；大洋洲累計確診9423例，133死。