3女遭輪流拖出性侵！71歲嬤被逼「全程觀看」　當場崩潰猝死

▲目睹3名孫女遭性侵，老婦當場心臟病發身亡。（示意圖／123RF）

圖文／CTWANT

南非近日發生一起驚悚慘劇，1名71歲老婦的家遭到持槍歹徒闖入，同住的3名孫女接連被性侵，犯嫌竟然還強迫阿嬤全程觀看，讓她飽受驚嚇與折磨，當場心臟病發身亡。案件震驚當地社會，南非警方近日公布犯人特徵及案發細節，希望目擊者或熱心民眾提供線索，幫助警方盡快將歹徒逮捕到案。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，被害者一家住在誇祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）的因彭德爾區（Impendle），家中成員除了有老奶奶，還有3名分別為19歲、22歲，以及25歲的孫女；今年4月間，1名蒙面惡煞持槍闖進老婦家中，先是喝令3名孫女進入臥房，隨即將她們反鎖在房內。

沒想到，犯人接著把其中一名孫女拖到房外，並當著阿嬤的面加以性侵，甚至要求老婦全程觀看，後來更以相同方式性侵剩下2人；眼見3名孫女陸續被染指，婦人卻無法拯救她們脫離狼爪，心中感到極度恐懼與悲憤，最後終於不堪負荷，當場心臟病發身亡。

案發後，死者兒子、被害孫女的叔叔氣憤地說，即便犯人沒有直接攻擊母親，但他看著老人家身心崩潰，卻沒有就此停手，還繼續性侵姪女們，彷彿樂在其中，「根本毫無人性！」

悲劇發生至今2個多月，當地警方雖然積極展開調查，無奈相關跡證不多，目前仍未能逮捕犯嫌，因此呼籲熱心民眾提供線索。

報導指出，南非因新冠肺炎疫情封城後，又重新開放販售酒精類飲料，讓原本就居高不下的婦幼遇害率大幅增加，目前至少已有5位女性因暴力攻擊死亡，其中還有孕婦慘遭毒手。對此，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也強力譴責，自己身為人夫及人父，絕對無法容忍類似犯罪繼續發生。

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