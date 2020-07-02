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港國安法通過　加拿大、英國更改旅遊建議「高度謹慎」

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加拿大因為香港通過《國安法》而更改旅遊建議。（圖／翻攝自加拿大政府網站）

▲加拿大因為香港通過《國安法》而更改旅遊建議。（圖／翻攝自加拿大政府網站）

圖文／CTWANT

香港《國安法》從1日開始生效，不過其中法令條文的自我認定管轄權是「無限大」，也因此引起國際社會許多關注，而某些政府更是直接發布旅遊警示，提醒自己國民若到香港可能會遭遇到無預警拘捕，甚至被遣送中國大陸。

加拿大政府直接在官網上表示，香港國安法在2020年7月1日正式生效，因此對香港旅遊建議調整為「高度謹慎」，也就是官方對於當地有「明確」的安全疑慮，更直言可能遭到無預警強制拘捕，甚至直接被移送到中國大陸。

另外，英國外交部也同樣因為香港國安法生效的關係，更新對當地旅遊建議，表示該法令針對煽動恐怖活動、分裂、顛覆及勾結外國政府等罪刑，中國大陸當局可以逮捕觸法者，甚至可能面臨終身監禁，而非香港居民因為國安法被拘捕甚至遣送的風險也跟著升高。

加拿大及英國呼籲自家公民應該避開示威抗議活動，保護自身安全，而這2國更新旅遊警示，也代表許多西方國家對於中國政府強推國安法的疑慮。

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