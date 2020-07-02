回不去了！印度總理莫迪大動作退出微博　與習近平合照全刪光

▲印度總理莫迪在2015年出訪中國前開通微博帳號。（資料趙／翻攝自微博／＠莫迪總理）

記者楊庭蒝／綜合報導

在中印衝突持續下，印度才剛在6月底大動作封殺中國大陸59款APP，總理莫迪（Narendra Modi）又於1日驚傳退出微博，目前所有的貼文都已經刪除。新浪微博官方證實，的確有收到印度駐華大使館的申請，「依據對方要求，並依據相關社區規定，關閉了此前認證為『印度共和國總理』的微博帳號」。

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，莫迪在2015年開始使用微博，累計有24.4萬的粉絲追隨，最近一次的微博內容是向中國網友祝賀鼠年。

▲莫迪的微博已經無法訪問。（圖／翻攝自微博）

據悉，由於莫迪的帳號屬於認證過的VIP帳號，如果需要申請註銷必須經過繁複的手續。因此，印方不得不採用官方渠道以達到目的。目前莫迪在微博的頭像照片已變成空白，之前發布過的所有113則貼文也已經從個人主頁被「手動刪除」，當中還包含曾經與習近平的合照，隨後於台灣時間晚間11點半過後變得完全無法訪問。

針對印度封殺中國59款APP，包括抖音海外版TikTok、通訊軟體微信（WeChat）、阿里巴巴旗下的UC瀏覽器等一事，中國外交部發言人趙立堅曾回應，，中方正在了解核實情況。他說，中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。

▼微博官方聲明。（圖／翻攝自微博／微博管理員）

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