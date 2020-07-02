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強勢表態入主TBC5有線電視系統！戴永輝認購APTT股權達15%

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▲▼戴永輝先生(左二)與呂芳銘先生(右二)於2月10日簽署合作協議，將從TBC有線電視集團上層的投資平台開始合作管理。謝穎青律師(左一)及摩根大通集團亞太區副主席暨台灣區總裁錢國維(右一)出席見證。（圖／大大數位匯流提供）
▲戴永輝(左)與呂芳銘109年2月10日簽署對APTT旗下TBC 5家有線電視管理公司合作協議。（圖／大大數位匯流提供）

記者陳世昌／台北報導

以南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統為主體的新加坡APTT信託基金增資25%案已於6月底完成並上市交易，根據APTT公布最新資料大豐媒體大股東戴永輝已投資取得近15%信託基金股份，這是繼日前戴永輝收購APTT上層管理公司控股權之後，再進一步直接投資基金，透過增持憑證表達對台灣有線電視市場與經營管理信心。

大豐媒體集團大股東戴永輝今年初與亞太電信董事長呂芳銘取得合作協議，戴永輝以個人資金收購呂芳銘擁有的Dynami 股權，間接取得荷蘭商「TBC」及「HARVEST」在台投資的南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約72.46萬戶經營權。此案已在NCC審議中，預定在7月中舉行首次外部專家審查會議。

▲▼以台灣寬頻通訊TBC有線電視系統為主體發行的APTT信託基金於2013年在新加坡交易所以0.97新幣(約台幣20.5元)掛牌，之後價格一路走低到0.127新幣(約台幣2.68元)，跌幅達97%（圖／翻攝sg.finance.yahoo.com）
▲以台灣寬頻通訊TBC有線電視系統為主體發行的APTT信託基金於2013年在新加坡交易所以0.97新幣(約台幣20.5元)掛牌，之後價格一路走低到0.127新幣(約台幣2.68元)，跌幅達87%（圖／翻攝sg.finance.yahoo.com）

除此之外，APTT信託基金於4月份辦理增資25%，戴永輝間接投資、控制的Araedis Investment Pte. Ltd.公司、大豐有線電視董事蕭漢森、DynamiVision大股東呂芳銘，三人為最終特定認購人。根據APTT 30日公告增資已完成並確定特定人認購股數，其中大大數位匯流的關係企業Araedis Global Investment 持股APTT由2.535%增加至14.427%，成為APTT信託基金最大股東之一。呂芳銘、蕭漢森因最終持股未達5%並未揭露，另一大股東淡馬錫控股（Temasek）未參與增資，股權由7.02%降為5.62%。

業界人士指出，戴永輝加碼投資APTT，除了表達入主決心，也有助於確保Dynami對APTT之管理權，同時符合並實踐之前交易時對NCC的承諾。

新任主委陳耀祥日前在立法院審查下一屆委員時，就被質詢APTT在新加坡辦理增資的事，外界關心會不會有黨政軍背景、中資等趁虛而入？如今則由戴永輝代表的台灣資金順利取得多數增資股。事實上，2017年NCC准許郭台銘、呂芳銘合資接下麥格理的股權時就有要求基金管理公司與新交所協議出排除中國資金或黨政軍資金的一套做法，可以強制其出售，作為防範，只要能排除中國資金或黨政軍資金，就不會違反《有廣法》等相關規定。

▲▼TBC台灣寬頻通訊旗下5家有線系統獲利呈下滑狀況（資料來源／NCC）
▲APTT信託基金旗下的TBC台灣寬頻通訊旗下5家有線系統獲利呈下滑狀況，外界期待大豐媒體集團戴永輝團隊入主後，可有脫胎換骨的轉變（資料來源／NCC）

另一方面，APTT信託基金如果要更換管理人，需要75%的信託憑證持有人同意才可以撤換，如今戴永輝身兼基金管理公司大股東，也是信託憑證持有的大股東，不但可以穩固經營權，其管理績效也會直接反應在他持有的信託憑證，可說是權責合一。近年來APTT旗下5系統的經營績效持平，甚至出現虧損，未來若戴永輝團隊入主管理，加計大豐媒體集團旗下戶數，合計總戶數可達96萬戶市佔19.49%，成為台灣市佔第3大有線電視集團，改造效益可期。

南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統是在102年時，由麥格里銀行等股權持有者出售給其申請發行的APTT信託基金，並在新加坡公開發行掛牌交易，該基金另委託APTT管理公司為經理人負責經營5家有線電視系統。106年呂芳銘、郭台銘經過NCC審查同意後，以Dynami公司取得APTT管理公司上層股權，間接取得APTT信託經理人身份。

對此增資案，NCC官員表示，已收到APTT信託基金增資結果出爐的通知，近日即會收到新加坡交易所正式通知，進一步了解增資後持股情況。

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