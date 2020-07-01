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嫁到新北7天…人妻慘遭性侵折磨　姑婆聯手凌虐「逼離婚+擔家計」

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小阮與女兒庭庭打算提起再議，讓事情有個著落，才能面對未來。（為保護當事人，已變裝處理。）

圖文／鏡週刊

38歲的新住民小阮（化名，越南籍）20年前嫁來台，一個禮拜後就被公公帶至旅館性侵，半年後發現懷孕，但不曉得腹中胎兒到底是是老公還是公公的骨肉，讓她受盡精神折磨，更慘的是，懷孕後的小阮仍飽受婆家欺凌，甚至差點流產。

 
小阮現在每個月僅靠政府補助及公益團體資助，支付房租及生活開銷。（讀者提供）

小阮告訴本刊記者，有次她挺著大肚子準備上樓曬衣服，小姑卻故意關掉樓梯間的燈，還斥責她浪費電，害小阮因此失足差點流產。就連懷孕期間食欲大增的她，在家找食物果腹，也遭小姑指控是「偷東西的賊」，婆婆更是常藉機捏她，導致她大腿布滿瘀青，苦不堪言。

「我好幾次躲在房間想尋死，但想到小孩只好苦撐下來。」2年內接連生下2個女兒的小阮，因為生理及心理的煎熬開始出現憂鬱症傾向，朋友看了於心不忍，邀約她外出散心，沒想到回家才剛踏進門，就被婆婆賞了好幾個巴掌，還遭大姑、小姑無情訕笑，行動不便的丈夫卻選擇視而不見，讓孤立無援的她只能隱忍婆家的各種凌辱。

自此之後，小阮在家裡的處境更是艱難，常被其他人當作出氣筒，莫名挨罵甚至被限制外出，就連一手帶大她的外婆逝世，也不被允許回鄉送終，提起此生最大的遺憾，再度讓小阮禁不住落下淚。

直到12年前公公臥病在床，這場翁媳之間的不倫才畫下休止符，但隔年公公過世，大姑、小姑對她的霸凌卻更變本加厲，還怒嗆小阮：「這家沒有妳的名分。」

某天小姑甚至沒來由地指控她偷錢養情夫，讓小阮的丈夫不分青紅皂白地教訓她一頓，唯恐天下不亂的大姑、小姑還聯手在旁加油添醋，隔天就叫小阮離婚，直接把她趕出家門。

「我兩手空空離開，最後經社會局協助才找到住所。」但最讓小阮傷心的是，前婆家當時禁止她返家探望小孩，思女心切的她，只能利用學校上下課時間，偷偷到校門口找尋女兒的身影。

離譜的是，前婆家竟還要求她每個月支付4,000元教育費用，小阮只好兼職2份工作，不堪長期勞累的她，現在已經不能久站、久坐，也因為用眼過度導致視力模糊，走路還會跌倒，但為了小孩的教育費用，小阮一路咬牙苦撐，卻再次遭受命運無情的打擊。

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