王定宇介紹索馬利蘭：是非洲最民主、最清廉國家　對共產主義無好感

▲索馬利蘭外長穆雅辛(H.E Yasin Hagi Mohamoud)曾會見過總統蔡英文。（圖／外交部提供）



記者林彥臣／綜合報導

外交部1日證實，台灣與非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）將互設代表處，稱是外交上的重大突破，不過國人普遍對於索馬利蘭這個國家相當陌生，立委王定宇就在臉書上介紹，內政上是非洲最清廉、最民主的國家，並且強調「不要跟索馬利亞混淆印象」。

王定宇在臉書上介紹，索馬利蘭的國際處境與台灣類似，內政上是非洲最清廉、最民主的國家（不要跟索馬利亞混淆印象），外交上是走親近美國、英國路線，對共產主義、中共並無好感，經濟上擁有豐富的礦產和優勢地理位置。

王定宇指出，台、索二國的往來已經一段時間，雙方外交部長都已經見過對方總統，索國穆雅辛外長(HE Yasin Hagi Mohamoud)在今年2月23日至26日率團訪臺，我國與穆雅辛外長2月26日在臺北賓館共同簽署了「中華民國(臺灣)政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書」，以「台灣代表處」(Taiwan Representative Office )及「索馬利蘭代表處」(Somaliland Representative Office)的名稱互設官方代表機構。在簽署儀式之後，穆雅辛外長也晉見了蔡總統。台灣外交人員也在今年2月6日進駐索馬利蘭首都。

▲王定宇介紹，索馬利蘭是非洲最民主、最清廉的國家。（圖／達志影像／美聯社）



王定宇強調，索馬利蘭跟台灣沒有金錢外交的問題，索國知道他們的處境跟台灣相似，希望能跟台灣學習國家發展，台灣在防疫、醫療、科技上也樂於提供協助，這與中共大撒幣金錢外交完全不同。

王定宇呼籲，目前跳腳的就是中共和其在台附庸黨羽，他們會以污名化來阻撓二國外交關係，「我們應該給蔡總統和吳釗燮領導的外交團隊喝采和支持，2020年是台灣國際能見度起飛的起點年！」

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