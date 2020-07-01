「特別收益」Q＆A觀念全公開！善用配置訣竅分散風險　享有穩定高收益水準

▲面對全球高收益債在首季跌跤，安聯投信建議，投資人可考慮重整步伐，讓全球高收益債與特別收益「各配置一半」。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

面對低經濟成長率、低能見度、低利率及高波動已漸漸成為「市場新常態」，投資人展望2020下半年可鎖定第一流企業，納入以股利、債息兼具的「特別收益」（Preferred Securities）為收益型資產配置的標的。安聯投信針對「特別收益」解釋5項QA問答，提供投資人了解與參考。

Q：為什麼投資組合裡要納入「特別收益」？與主流的債券有何異同？

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A：最主要的理由是透過投資級企業，獲取較高收益；其次，考量特別收益的殖利率與高收益債相近，但特別收益違約率明顯較低，報酬相近。

如果參考美林固定利率特別證券指數，這類特別收益債券近期平均到期殖利率約5%至6%，明顯高於全球公債的1.05%和投資等級債的2.82%，過去5年的波動度則介於全球投資等級債和全球公債之間；特別收益的發行者多為投資等級，與高收益企業或新興國家截然不同，不僅能分散違約風險，也能享有一定的收益水準。

▲安聯特別收益多重資產基金經理人林素萍（左）與安聯投信產品經理胡韡耀，深入剖析特別收益的投資利基，建議投資人鎖定第一流企業，布局特別收益也能有亮麗的息收。（圖／安聯投信提供）

Q：「特別收益」和「特別股」有哪些異、同之處？

A：針對傳統的特別股，通常企業保留有不配股息的權利，償還順位僅高於普通股，資產性質偏向股票，平均波動度大約8%；特別收益則是股息、債息都有，相較之下，配息來源多元、更為穩定，債券償還順位也比特別股高，長年平均波動度不到6%；兩者長年的年化報酬率大約在6至7%。

Q：「特別收益」的前景為何？

A：特別收益證券市場大部分發行公司信評為投資級公司，受惠於現金流、信用評等較為穩定，以及具備研究覆蓋率不足（under-research）的利基，且加上產業別的特性，更有機會提供更多元且具彈性、相對穩健的潛在收益機會，近年來逐漸成為收益市場的新主流。

美國特別收益證券市場之所以蓬勃發展，主要是這類企業所發行的各類特別收益證券，長期配發利息紀錄穩健，值此收益資產難尋的時刻，聚焦「特別收益」的多重資資產策略更易受到市場的注意。

▲「特別收益」（Preferred Securities）是兼具股、債特質的證券，同一家企業發行的特別收益，因為資本結構不同，票息往往比一般債券和股票高，也為企業與投資人創造雙贏。（圖／pixabay）

Q：發行「特別收益」證券的企業大多是哪類產業？

A：從美銀美林固定利率特別證券指數來觀察，特別收益背後代表的不少是金融指標性企業，參考國際信評機構穆迪的研究顯示，美國基本信用評估中位數為Ba3，比全球銀行平均的Baa3高三級，美國金融業的資本水準仍高於全球平均水準；另外，根據國際信評機構標普統計，觀察各產業自1981年以來的平均違約率表現，金融業和保險業的違約率明顯低於其他產業。

Q：安聯投信投資團隊挑選「特別收益」的考量為何？

A：特別收益的一大特色，在於同一發債者，也能有多種不同利率、配息結構的債券；即使是同一家發債者，愈高的收益通常隱含著對投資人較為不利的條件，因此投資團隊除了看收益率，也會考量配息的結構、可買回日期等，搭配自身對市場走勢的預期觀點。

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