搶搭3倍券熱潮重返刷卡王？　國泰金總座李長庚：會繼續努力

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

振興三倍券預購、綁定今（1）日正式上線，不少人瘋搶信用卡加碼回饋方案，國泰金控總經理李長庚表示，三倍券對經濟一定有幫助，政府也出很多力在振興，至於國泰世華銀行是否能藉此重返刷卡王寶座，他則說，「我當然期待，但還會繼續努力」。

國泰金控總經理李長庚在「國泰服務生態圈夥伴日」會後受訪時表示，「相信對經濟會有幫助」，疫情下台灣這次比較幸運，政府用很多力量幫助台灣經濟振興，認為這種做法很好，透過民間、政府共同努力，趁機把經濟從上半年比較辛苦狀況下拉回正軌。

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李長庚進一步指出，即使未來有第二、三波疫情出現，在政府推動振興措施下，大家也能有更強健的體質來抵抗，也希望疫苗早點開發出來，讓大家過得健康幸福。

振興三倍券上路後預期為銀行帶來哪些效益？李長庚說，當然期待效果會很好，刷卡越多越好，而大家也都很努力，但更重要的是整個台灣經濟往上走，當經濟走上坡時，每個機構的機會更大，「三倍券推動對我們有幫助，也對其他銀行有幫助」，因此期待各行各業都能很好。

至於國泰世華銀行能否搭上三倍券熱潮，重返刷卡王寶座，李長庚笑說，「我當然期待，但還會繼續努力」。