振興三倍券預購開跑　台灣Pay首日綁定數傳捷報

▲振興三倍券開放預購與綁定首日，台灣Pay即傳捷報（圖／業者提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券今（1）日開放「紙本券」預購及「數位支付」登錄綁定，根據了解，台灣Pay首日即傳出捷報，八大公股銀的台灣Pay綁定數占比（首日振興三倍券預購與登錄綁定）大約超過一成，也破了10萬筆左右。

政府發放振興三倍券，財政部為了推廣「國家級」行動支付台灣Pay，以及鼓勵民眾綁定台灣Pay，各大公股銀砸了1.25億元回饋在台灣Pay上。

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根據了解，台灣Pay「公定」優惠有四重好禮。一，包含使用台灣Pay綁定八大公股銀的金融卡或信用卡消費，每人可獲得300元的回饋金。

二，新戶首刷禮，首次使用台灣Pay的民眾，可以享受100元的回饋金。

三，合作店家優惠活動，包含連鎖店、合作店家如果民眾使用台灣Pay掃碼結帳，可以享受特定店家打八折或者買一送一的回饋；

四，三倍券的抽獎活動，獎項最高包含汽車、電動機車、折疊腳踏車、iPhone、dyson吸塵器、5萬元禮券等。

▲公股銀台灣Pay綁振興三倍券回饋情形。（圖／財政部提供）

此外，公股銀還另外加碼，例如台銀、土銀、彰銀、兆豐銀、合庫等都有早鳥回饋300元，所以綁定台灣Pay民眾最高還可以獲得700元的現金回饋；另外，除了使用台灣Pay可抽百萬名車外，各公股銀額外加碼抽獎，像是每月消費滿額可以抽萬元、千元等現金，讓綁定台灣Pay的民眾可以「利上加利」，大賺一筆。

公股銀大方回饋，民眾也相當熱情，根據統計，今日綁定台灣Pay的民眾已經突破10萬筆，大約占首日綁定、預購數超過一成。

公股銀高層表示，台灣Pay的加碼優惠是依據「消費滿額回饋」所以不一定早些綁定就早賺到早鳥優惠，而是15日之後開始消費早點達到滿額，就可以享受高額的現金回饋。根據了解，因為台灣Pay有流量管制，所以今日系統順暢，未發生卡卡或不順暢的情形。