　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

安特羅攜手國衛院　開發新冠病毒DNA疫苗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為安特羅生技總經理張哲瑋、董事長留忠正、研發處長楊青芬。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為安特羅生技總經理張哲瑋、董事長留忠正、研發處長楊青芬。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠疫情爆發之初，國光生技已投入新冠疫苗開發行列，國光子公司安特羅生技（6564）今（1）日宣布，已啟動與國衛院合作共同開發DNA疫苗，並在動物試驗結果中，發現可誘發產生良好的專一性抗體與中和病毒抗體效價，並可促使免疫反應趨向Th1免疫反應，減少產生有害反應風險。

安特羅生技表示，新冠肺炎疫情自一月起全球擴散，其快速傳播的特性讓各地區感染案例激增，六月底全球感染人數已突破千萬，至今許多地區仍陸續爆發疫情，確診案例不斷增加，反映全球疫情尚未受到控制，各國都在期待疫苗問世。

請繼續往下閱讀...

安特羅生技指出，面對新興疫情爆發或新冠病毒變異的狀況，DNA疫苗具有可快速生產、短時間大量提供的特性，將可迅速成為救急選項，因此安特羅將同步結合目前開發中的抗原快篩試劑，面對疫情威脅，疫苗加快篩將可成為防疫最佳利器。

安特羅生技強調，目前已啟動與國衛院之共同開發計畫，未來將結合國衛院現有良好的平台技術與安特羅生技在臨床試驗執行上的豐富經驗，配合國光生技高品質的製程開發及量產能量，期望可加速該疫苗研發的時程，為全球防疫貢獻心力。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」！廚房滷肉畫面辣翻…網一看全
快訊／廣明總經理何世池請辭「改任顧問」！林百里也卸任董座
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

低利率時代也可拉高收益！投資專家曝光策略：鎖定「特別收益」擁股債息

搶搭3倍券熱潮重返刷卡王？　國泰金總座李長庚：會繼續努力

振興三倍券預購開跑　台灣Pay首日綁定數傳捷報

快訊／廣明總經理何世池請辭「改任顧問」！林百里也卸任董座

安特羅攜手國衛院　開發新冠病毒DNA疫苗

求職者看過來！　大立光、友達等200家業者徵才、月薪上看77K

影／三倍券申購突破百萬大關！搶搭數位加碼優惠「最多人選擇綁定這一款」

台灣金融整併timing慢慢到來！　國泰金總座李長庚點出3關鍵

富盈公布台6月份網路閱讀熱點　國內旅遊文章一枝獨秀

練台生敲定入股「全國數位」31%！躋身雙北市有線電視大亨

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

低利率時代也可拉高收益！投資專家曝光策略：鎖定「特別收益」擁股債息

搶搭3倍券熱潮重返刷卡王？　國泰金總座李長庚：會繼續努力

振興三倍券預購開跑　台灣Pay首日綁定數傳捷報

快訊／廣明總經理何世池請辭「改任顧問」！林百里也卸任董座

安特羅攜手國衛院　開發新冠病毒DNA疫苗

求職者看過來！　大立光、友達等200家業者徵才、月薪上看77K

影／三倍券申購突破百萬大關！搶搭數位加碼優惠「最多人選擇綁定這一款」

台灣金融整併timing慢慢到來！　國泰金總座李長庚點出3關鍵

富盈公布台6月份網路閱讀熱點　國內旅遊文章一枝獨秀

練台生敲定入股「全國數位」31%！躋身雙北市有線電視大亨

小嫻墾丁打工換宿！　爆「在蘭嶼當導遊」鬆口吐真相

揭密非洲之角「索馬利蘭」　不受國際承認卻擁「超優越戰略地位」！

神奇眼罩蓋下去！狗狗乖乖交手剪指甲　奴才火速喀喀喀完成

低利率時代也可拉高收益！投資專家曝光策略：鎖定「特別收益」擁股債息

快撐不下去了！　國內首家地勤代理業務「台灣天際」爭取納入紓困3.0

「蝶龍」離開籃網5年每天仍領1.5萬美金　威廉斯1日領完最後薪水

桃園鐵皮倉庫大火濃煙衝天　「距鐵道僅5公尺」消防及時撲滅

中職／古林睿煬登板很緊張　餅總：想要做的更好

信義房屋繪畫比賽　「我的社區」長這樣

6月狂賣2451台！LEXUS連2個月奪豪華車冠軍　獲勝全靠它們

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

財經熱門新聞

影／三倍券領取方式、最高回饋攻略大公開　最高可賺1888回饋金！

千則私訊藏豪門母子祕辛　「拿出來王文洋就告贏呂安妮了」

三倍券申購突破45萬人次！最多人選用的綁定數位工具曝光

剝奪投票權！證交所：大同7/2起列全額交割股

即／威力彩11億　晚間正式開獎　

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天

大樂透1.2億開獎　端午百萬加碼剩40組

證交所：大同股票7月2日起改列全額交割股

謝金河預言「新台幣成強勢貨幣」

快訊／台灣大5G資費公布！599元起跳　1399元「吃到飽不降速」

「純新制」勞退者快查！　勞保局：月退、一次領試算表已上線

廣明總經理何世池請辭「改任顧問」！林百里也卸任董座

紙本三倍券明天起預購！經濟部：四大超商預訂方案一次看

燦星旅新主首度露面！侯佑霖：開發歐洲遊艇、帆船等海洋觀光行程

更多熱門

相關新聞

國光生技新冠疫苗人體臨床試驗送件　最快8月展開收案

國光生技新冠疫苗人體臨床試驗送件　最快8月展開收案

國光生技（4142）今（22）日舉辦109年股東常會，由董事長詹啟賢主持，並在股東會中宣布，國光生技已率先提出新冠肺炎（COVID-19）疫苗一期人體臨床試驗申請案，若一切順利的話，最快將在今年8月開始收案。

蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

蘇貞昌：早日研發疫苗解除全人類疑慮

國光生技5月營收年增7.59%　新冠疫苗量產超前部署

國光生技5月營收年增7.59%　新冠疫苗量產超前部署

弘文中學捐義賣所得防疫　阿中全數回贈再加碼5萬

弘文中學捐義賣所得防疫　阿中全數回贈再加碼5萬

安特羅攜手國防醫學院、國衛院　完成新冠病毒快篩試劑技術授權

安特羅攜手國防醫學院、國衛院　完成新冠病毒快篩試劑技術授權

關鍵字：

國光生技安特羅國衛院新冠肺炎疫苗

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

登山遇「緩慢怪蛇」　網驚：中大獎

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

東區ZARA前車震　下場曝光

謝和弦心死反擊Keanna主因曝光

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面