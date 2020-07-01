安特羅攜手國衛院　開發新冠病毒DNA疫苗

▲左起為安特羅生技總經理張哲瑋、董事長留忠正、研發處長楊青芬。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠疫情爆發之初，國光生技已投入新冠疫苗開發行列，國光子公司安特羅生技（6564）今（1）日宣布，已啟動與國衛院合作共同開發DNA疫苗，並在動物試驗結果中，發現可誘發產生良好的專一性抗體與中和病毒抗體效價，並可促使免疫反應趨向Th1免疫反應，減少產生有害反應風險。

安特羅生技表示，新冠肺炎疫情自一月起全球擴散，其快速傳播的特性讓各地區感染案例激增，六月底全球感染人數已突破千萬，至今許多地區仍陸續爆發疫情，確診案例不斷增加，反映全球疫情尚未受到控制，各國都在期待疫苗問世。

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安特羅生技指出，面對新興疫情爆發或新冠病毒變異的狀況，DNA疫苗具有可快速生產、短時間大量提供的特性，將可迅速成為救急選項，因此安特羅將同步結合目前開發中的抗原快篩試劑，面對疫情威脅，疫苗加快篩將可成為防疫最佳利器。

安特羅生技強調，目前已啟動與國衛院之共同開發計畫，未來將結合國衛院現有良好的平台技術與安特羅生技在臨床試驗執行上的豐富經驗，配合國光生技高品質的製程開發及量產能量，期望可加速該疫苗研發的時程，為全球防疫貢獻心力。

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