韓警方逮「N號房」非法影片和照片購買者　131人被抓

▲N號房的創建者GodGod文炯旭(左)，以及共同經營者安丞晉(안승진，譯音)。（圖／達志影像及翻攝自韓網）

國際中心／綜合報導

韓國媒體報導，韓國江原道地方員警廳周三(7月1 日)表示， 3月時曾組建「數位性犯罪調查團」，追蹤「N號房」性剝削影片或照片的購買者，最終抓獲131人。

據了解，這些人當中，以1萬韓圜(約245元新台幣)至30萬韓圜(約7350元新台幣)不等的價格購買少則200個，多則1.4萬個以上的性剝削影片或照片檔案觀看，購買者中80%以上是十幾至二十幾歲的年輕人。

韓國警方以「違反兒童青少年性保護相關法律」(簡稱《青少年性保護法》的罪嫌，拘留了購買並製作非法攝影物和性剝削物件2人；對另外129人則以違反《青少年性保護法》為由進行了不拘留立案。

另外，警方已跟相關機構合作，對被確認身份的受害者採取保護及援助措施，並將購買者擁有的10多萬件性剝削物件全部刪除。經確認，嫌疑人購買的性剝削影片或照片並沒有被再度散布。警方相關人士說：「將徹底追查散布或購買、持有性剝削物件的嫌疑人，並且盡全力根除數位犯罪。」

韓媒不久前曝光了一系列網路性犯罪事件，統稱「N號房」案。有人在即時通訊軟體上開設了加密聊天室內，上傳分享非法拍攝的性剝削影片和照片，只有付費成為會員後才能觀看。該平台並設置私密聊天群組、閱後定時刪除資訊等，並支援虛擬貨幣交易。