求職者看過來！　大立光、友達等200家業者徵才、月薪上看77K

▲勞動部台灣就業通自即日起辦理為期1個月的「Invest Taiwan 投資臺灣三大方案企業線上就業博覽會」。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

畢業季過後，緊接而來就是求職潮，勞動部為協助青年順利求職，持續推動「應屆畢業青年就業措施」，鼓勵應屆畢業生投入就業市場，由台灣就業通自即日起辦理為期1個月的「Invest Taiwan 投資臺灣三大方案企業線上就業博覽會」，包含大立光電、矽品精密等200家企業，祭出超過1萬筆職缺，薪資最高上看7萬7。

勞動部透露，這次有參與徵才活動企業包含「大立光電」、「矽品精密」、「欣興電子」、「上銀科技」、「友達光電」、「台灣精銳」、「聖杰國際」等約200家廠商共釋出超過1萬筆的職缺，種類有程式設計工程師、自動控制工程師、研發人員、品管人員、倉管人員、客服人員以及儲備幹部等，薪資最高上看7萬7。

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勞動部指出，這次由台灣就業通結合投資臺灣三大方案等事業單位，主要是針對回臺投資廠商、未曾赴中國投資的大企業，以及在地的中小企業，提供專案貸款、土地租金優惠等協助措施，加速廠商在臺安心投資。

求職者只要加入台灣就業通會員並於線上填寫求職履歷，即可在活動期間於活動頁面瀏覽、搜尋相關職缺並直接應徵媒合。活動後參展企業將結合台灣就業通網站持續辦理徵才，求職者均可依照個人就業規劃，於台灣就業通網站上設定職缺條件持續尋找理想的工作，亦可透過各地就業中心協助就業。

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