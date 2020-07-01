影／投資不再「瞎忙」！　財經專家教你定期定額存基金

記者王曉敏／綜合報導

投資新手來往往容易陷入一種人云亦云，胡亂買入賣出的「瞎忙」中，要跳出這種輪迴，首先要能找到更適合自己的投資工具及作法。《雲端最有錢》節目今（1）日邀請到財經專家與基金達人，為小資族詳解「存基金」的投資方法。

基金達人Joseph指出，投資人最常使用的投資工具，包括股票、ETF（指數股票型基金）與基金，三者的投資心法略有不同。股票利差比較好賺，但承受的非系統風險也較高；ETF的設計則是愈來愈複雜，動能增加了，但相對地，操作困難度也變得更高；相對上來講，基金則更符合「存」的概念，也較能規避系統與非系統風險。

定期定額存基金到底是什麼？

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什麼是定期定額？財經專家阮慕驊表示，投資學中非常重要的一章即「平均成本法」，定期定額就是平均成本的概念。他舉例，每個月底固定扣款3000投資A公司股票，該公司的股價於3個月月底分別是30、20、25元，投資人將在第3個月開始獲利，不過若是單筆扣款9000元購入A公司股票，3個月後則仍是虧損。

▲平均成本法的微笑曲線。（圖／截自《雲端最有錢》節目）

股票、ETF及基金都可做定期定額，但阮慕驊認為「基金」是最適合的。同樣以每個月3000元舉例，「0050元大台灣50、0056元大高股息ETF，你能買幾股啊？現在一張要8萬塊，所以你要用零股、盤後交易，相對麻煩。」

Joseph表示，「定期定額」是「存基金」概念的延伸，台灣早期投資人開始做定期定額買基金時，發展出了太複雜的操作手法，「弄到最後其實會讓投資人失去『定期定額』的真義。」他認為，存基金是在定時定額之外，再加一些「投資紀律」。

投資不賺錢 最大的問題是「沒有紀律」

Joseph比較各種投資工具，相較起來，存基金是一種能花更少的時間，回報又不會落後太多的投資方式，不過最大的風險是沒有「紀律」。他提出了存基金的9字箴言就是「整組買、持續買、不亂賣」，另外他也提出了所謂的「三不政策」，包括：不賭性堅強、不三心二意及不半途而廢。

主持人邱沁宜覺得，可以買基金來訓練紀律，「如果你長期定期定額買基金的話，應用在台股上也會開始學會低檔買股票的精神。」

▲存基金最難的就是遵守紀律。（圖／截自《雲端最有錢》節目）

以往投資人可能認為，定期定額就是放到賺錢為止，但Joseph指出，市場的趨勢在走，定期定額不見得不能換標的，只是不要總把標的當作交易策略，存了一段時間就想把錢兌出來，「看長期一點。財務自由很重要的一點就是，放進去的錢不要想著提出來，這種情況下，才能比較遵守紀律。」

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