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影／三倍券申購突破百萬大關！搶搭數位加碼優惠「最多人選擇綁定這一款」

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記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（1）日開放第一波預購，依據經濟部統計，目前上官網申購的民眾已正式突破百萬大關、達116萬6399人次；其中，信用卡業者祭出高額回饋金發威，已有超過33萬人次瘋搶信用卡早鳥優惠，成為最多民眾選用的綁定數位工具。

▲「振興三倍券」今（1）日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

▲「振興三倍券」今（1）日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

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振興三倍券官網的數位綁定跟紙本預訂功能，今天正式解封上線，針對首日申購狀況，經濟部表示，目前全台預訂實體紙本券者約69萬6410人次，選擇於四大超商取券者為最多，共計59萬1566人次。

經濟部官員指出，選擇於四大超商預購紙本三倍券的民眾當中，最多人選擇在統一超商申購及取貨，目前已有超過30萬人次預訂。

▲振興三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲振興三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

經濟部官員指出，由於使用數位工具綁定三倍券，可享有不同的加碼方案，讓振興三倍券效益更放大，經濟部也祭出25台電動機車大獎，鼓勵民眾綁定數位工具，截至下午4時30分為止，全台共有46萬9989人次選擇數位綁定。

官員分析，民眾選擇信用卡綁定的早鳥優惠，不少以國銀為主。包括台銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、兆豐、台企銀等綁定台灣PAY都有加碼回饋金；其中300元「加碼回饋金」各33333名，100元「新戶首刷禮」各1萬名。而上海銀行則各有7666名、2300名，新光、陽信、高雄銀行等也有各1000名、300名。

考慮使用數位三倍券之民眾，活動期間可在官網一覽各家平台或銀行祭出的優惠好康，無論看準哪家業者推出的加碼優惠，7月1日可在官網查看綁定之相關訊息，7月15日開始消費累計享回饋。
 

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