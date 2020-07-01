台灣金融整併timing慢慢到來！　國泰金總座李長庚點出3關鍵

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控總經理李長庚今（1）日表示，許多亞洲國家在金融海嘯後整頓速度快，而台灣卻牛步化，不過隨著疫情影響下，加上低利率環境、數位轉型共3大關鍵因素，相信台灣金融整併的timing慢慢到來。

國泰金控今天舉辦「國泰服務生態圈夥伴日」，邀請台灣之星、易遊網、蝦皮購物、遠創智慧夥伴，透過論壇分享近一年雙方如何透過數位數據技術合作，推出許多創新產品與服務，同時國泰金也喊出「CaaS國泰即服務」（Cathay as a Service）為核心的服務生態圈，集結旗下子公司並彙整全集團資源為異業合作夥伴量身打造新型態商業模式。

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國泰金控總經理李長庚表示，在金融海嘯後，許多亞洲國家整頓速度相當快，反觀台灣牛步化，並以新加坡星展銀行為例，在1997年金融海嘯期間，銀行放款、資產等條件與三商銀差異不大，不過20多年下來，星展銀一家銀行獲利，就超過台灣所有銀行總和，儘管疫情衝擊對台灣較小，但不夠痛就痛失轉型的決心，因此他認為，全世界每次大變動之際，就會產生新變動、新常態與新贏家，對於善用機會的人而言是形勢大好。

李長庚進一步指出，金融風暴重創韓國、新加坡等國家，「因為很痛，所以金融體系整頓很快、很徹底」，當然希望台灣不要那麼痛，但可以記取過去經驗，做出對的選擇，加速金融整併，讓整個產業秩序上軌道。

至於國泰金是否要當領頭羊，李長庚認為，「大家都要努力」，而他20、30年前跑日本金融機構時，認為不會那麼快整併，但過去10年看金融機構整併速度和幅度超乎外界想像，該現象也會在台灣發生，主要是疫情影響、低利率、數位轉型等3大關鍵，「我相信這個timing慢慢到來」。

面對低利率環境，李長庚強調，日本、歐洲在零利率或負利率已有一段時間，成為一個新常態，美國聯準會也提到，2024年前將維持貨幣政策不便，可預期利率將會很低，金融機構都要有心理準備，如何將各種商品、產品做好，為股東創造價值，確保整體經營體質是穩健的。