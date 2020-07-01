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富盈公布台6月份網路閱讀熱點　國內旅遊文章一枝獨秀

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▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲6月適逢國內疫情解封與端午連假，國內旅遊人數大幅攀升。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

鴻海旗下數據科技公司富盈數據今（1）日釋出「6月份暨端午連假網路流量趨勢」。根據分析發現，6月中旬後，網路閱讀量排行以「嘉義、苗栗景點推薦」較受青睞，短天數如一日、二日遊文章議題也一樣受讀者歡迎。

而6月底的4天端午連假，全台景點也湧現大批旅遊人潮，往外島如小琉球的交通更是日日加開班次。

請繼續往下閱讀...

▼富盈數據分析發現，端午連假當週，旅遊相關文章瀏覽量大幅成長。（圖／富盈數據提供）

▲▼ 富盈公布台6月份網路閱讀熱點。（圖／富盈數據提供）

根據6月份富盈流量池的閱讀趨勢，以旅遊類分類來說，國人喜歡到各縣市進行1-2日為主的旅遊出行。相較於先前遊客鎖定在大自然景點避免人潮的狀態，6月已經是報復性出遊的轉捩點。各大縣市景點都有搜尋及推薦文章。

地區以嘉義、苗栗、台東為首選。而南部除了小琉球外島景點外，高雄市各項美食推薦、餐廳懶人包或肉粽大全，也是網民閱讀要點。

「嘉義」、「南投水里無菜單料理」、「花蓮32處必遊景點」及「屏東小琉球」等，為6月民眾出遊的熱門景點。國內景點以嘉義奪冠，歸因於6月21日登場的日環食天文景觀，使得嘉義遊客及文章訪問量暴增。一般閱讀熱點則為各種地方的觀光工廠、無名美食及懶人包推薦。小琉球則是入暑及連假後相當受青睞的南部旅遊熱點。

▼「國內旅遊」文章閱讀量明顯較之前增加。（圖／富盈數據提供）

▲▼ 富盈公布台6月份網路閱讀熱點。（圖／富盈數據提供）

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