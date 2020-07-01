紐約市議會砍警局293億預算　1163警院畢業生瞬間失業

▲紐約市議會削減市警預算，用以支援其他業務。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合外電報導

美國紐約市議會6月30日通過881億美元（約新台幣2兆5890億元）的預算案，希望可以藉此解決紐約市90億美元（約新台幣264億元）的預算缺口，而此預算案中最令外界注目的就是紐約警察局被削減的10億預算（約新台幣293億元），被刪減的部分將會用以支援教育、青少年中心以及遊民服務局。紐約市長白思豪表示，預算削減後，無法保證市警的數量能繼續保持現狀，但有信心能兼顧治安。

綜合外媒報導，佛洛伊德事件後，全美掀起反對警察暴力的熱潮，更有大批民眾要求削減警察預算，因此紐約市長白思豪29日宣布，將在2021年的預算案中刪除紐約市警10億美元（約新台幣293億元）的預算。紐約市議會30日通過該預算案。白思豪表示，紐約市政府已經做好市警的具體改革方案，有信心在有限資源與人力下兼顧治安。他也澄清，削減預算絕非懲罰市警，是為了展現「改革的希望」。

紐約市議會30日以32比17的票數通過2021年預算案，紐約市議長張晟（Corey Johnson）在投票後表示，「我們不得不做出這個令人心痛、艱難的選擇，這並不容易。」被削減10億預算（約新台幣293億元）後，紐約市警將會減少1163名警力（取消聘用剛從警校畢業的學員），且少了3.52億（約新台幣103億元）的加班費。

紐約市議會表示，紐約警察學院每年會有4期的畢業生，今年將會取消聘用其中2期的學生，共計影響1163人，讓警方在不裁減現有警力的情況下，減少支出。此外，未來警察將不負責遊民外展工作與交通管制，並會對所有警員的加班進行嚴格控管。

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