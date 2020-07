科威特媒體大秀中華民國國旗！　感謝台灣捐贈37箱防疫物資

▲駐科威特代表牟華瑋(左)與科威特親王Dr. Salman Al-Sabah(右)。(翻攝自推特/Taiwan in Kuwait)

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐全球,確診人數已突破千萬人,台灣雖未被列入許多地區的解封名單,卻持續捐贈醫療口罩等防疫物資給各國。台灣向科威特援助的醫療物資也於上個月15日抵達,當地媒體29日感謝台灣捐贈醫療物資,文內也不避諱秀出中華民國國旗。

根據《科威特時報》報導,台灣向科威特提供10000個N95口罩、800件防護服、200套隔離防護衣,總共37箱防疫用品已於6月15日到達科威特,由科威特外科醫學會接收。

Kuwait Association of Surgeons receives COVID-19 prevention supplies from Taiwan https://t.co/5sRTm79EZE via @@kuwaittimesnews