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七月桶裝瓦斯再凍漲！中油：天然氣每家戶至少再省13至20元

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▲台灣中油今（1）日宣佈，自明（2）日凌晨零時起，七月家用桶裝瓦斯價格不予調整。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣中油今（1）日宣佈，自明（2）日凌晨零時起，七月家用桶裝瓦斯價格不予調整。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代，桶裝瓦斯本月再凍漲！台灣中油今（1）日宣佈，自明（2）日凌晨零時起，七月家用桶裝瓦斯價格不予調整；國內天然氣價格部分，自2日起平均調降6.04%，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約13.50至20.25元。

台灣中油公司宣布，自明(2)日凌晨零時起，7月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調整；國內天然氣價格平均調降6.04%。

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據政府核定之天然氣價格公式計算，自2日起平均調降6.04%，其中公用天然氣事業NG(1)每立方公尺調降0.45元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約13.50至20.25元。各用戶別天然氣產品價格請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

台灣中油表示，液化石油氣類之價格係依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；7月份液化石油氣每公斤原應調降新臺幣(下同) 0.4元，惟先前為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計吸收金額達每公斤4.7元，故本月價格不予調整，先回補部分吸收金額(每公斤0.4元)；另尚未回補之吸收金額每公斤4.3元將於日後國際價格跌價時再行回補。

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