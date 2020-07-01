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群益證捐血邁入13周年　擴大公益獻愛心

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▲群益金鼎證券董事長王濬智(右三)與台灣血液基金會執行長魏昇堂(右二)、信望愛智能發展中心主任廖美完 (左二) 於2020群益金融集團捐血活動合影留念。（圖／群益金鼎證券提供）

▲群益金鼎證券董事長王濬智(右三)與台灣血液基金會執行長魏昇堂(右二)、信望愛智能發展中心主任廖美完 (左二) 於2020群益金融集團捐血活動合影留念。（圖／群益金鼎證券提供）

記者陳心怡／台北報導

群益金融集團「群起獻愛心 傳遞幸福公益」今年正式邁入第13年，今（1）日於台北總公司舉辦捐血活動，展開全台的捐血活動。今年上半年因受新冠肺炎影響，捐血量大幅降低，群益金融集團擴大公益合作，舉辦捐血活動，並認購社福團體禮品，凡捐血民眾皆能獲得精美好禮，希望大家能夠踴躍捐血，期望今年能達成1,500袋的捐血目標，為台灣盡一分心力。

今年上半年受疫情影響，捐血量較往年減少，加上從各地返台的國人須暫緩捐血28天，更讓血庫存量雪上加霜。群益金融集團在疫情趨於平緩時，展開捐血活動，涵蓋北中南一共18個捐血熱點，自7月1日起至10月3日止，以「群起獻愛心 傳遞幸福公益」為號召，希望大家跟著群益員工走出冷氣房獻出您的熱血，為血荒季節挹注一份心力，紓解血庫血源不足的壓力。

請繼續往下閱讀...

為了讓公益愛心加乘，群益與信望愛智能發展中心合作，認購愛地球環保杯袋、臺灣製無染方巾及艾抹草平安皂做為禮品，民眾於指定地點捐血即可獲得信望愛智能發展中心乙份，捐血獻愛的同時也協助身心障礙者開啟不一樣的夢想生活。另外，活動期間至群益金鼎證券臉書粉絲團完成指定任務，還有機會獲得百元禮券。

每年暑假期間是用血高峰期，血庫經常缺血，群益金鼎證券董事長王濬智表示，群益金融集團持續13年不間斷的辦理捐血活動，就是希望能號召更多民眾挽袖捐血，尤其在後疫情時代，捐出自己的熱血更加具有意義，希望此次募集總捐血袋數能夠突破以往，為台灣貢獻心力。

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