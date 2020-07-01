研華進軍「中南美市場」！攜手Interlatin　合資成立墨西哥子公司

▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

工業電腦龍頭「研華科技」（2395）1日宣布與墨西哥系統整合商「Interlatin, S. de R.L. de C.V.」合資成立研華墨西哥子公司，雙方分別持股60%與40%，未來將於瓜達拉哈拉（Guadalajara）及墨西哥城（Mexico City）分設辦公室，藉此拓展工業4.0業務，以西班牙語言優勢成為進入中南美市場的跳板。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，墨西哥為一個開放經濟體，1993年即加入亞太經濟組織（APEC），近年在與多國簽署自由貿易協定與美墨關稅優惠之下，致使許多企業紛紛將製造中心設置於此，而延伸出許多智慧自動化、工業4.0與數位轉型等商機。

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張敏忠說明，研華選擇與通路夥伴Interlatin合資成立墨西哥子公司，主要希望借助Interlatin於墨西哥豐厚的在地關係與資源，專注於電子製造、汽車業及運輸系統的產業知識，以及服務當地大客戶與大型專案的豐富經驗，以大幅拓展研華於墨西哥的市場業務。

此外，研華希望透過設立合資子公司，藉此深耕研華在地品牌能量，並憑藉工業物聯網這股強勁趨勢，走向更多包括智能城市、智能零售等智能應用發展的產業。

Interlatin總經理卡里略（Alejandro Carrillo）表示，Interlatin自2010年起即為研華通路夥伴，長期致力發展墨西哥自動化產業，近年因工業物聯網興起，積極協助當地客戶拓展進行工業4.0和數位轉型業務，理念、發展和研華近年策略不謀而合，因而選擇與研華進一步合作。

卡里略說，由於研華為一全球企業，不僅可藉其全球行銷通路，將墨西哥產業帶入全球價值鏈，更可透過其於不同產業的應用與解決方案，滿足客戶不斷變化的需求。

研華墨西哥子公司總經理羅莫（Alvaro Romo）進一步說明，未來研華墨西哥子公司將聚焦汽車業、半導體、環境與能源、交通、教育等產業，現階段除從Interlatin移轉部分員工至合資公司外，之後也將陸續招募行銷、業務等職務；長期以建構完整功能的子公司為發展目標，將建立包括業務、行銷、技術支援、物流、財會、人資、維修服務中心等職務功能。