小琉球潛水「摸一把」海龜！無聊男被追蹤逮到...恐「噴50萬」

▲一名浮潛遊客在屏東小琉球美人洞海域追逐並伸手觸摸海龜，被人錄下向海巡人員檢舉。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

觀光熱點小琉球在端午連假期間湧入4萬人旅遊玩耍，卻有遊客趁浮潛時騷擾海底動物，伸手觸摸巨大海龜，此畫面被一旁民眾拍下交給海巡人員，海巡人員調閱監視器鎖定1名男子身分並傳喚到案，男子對犯行坦承不諱，全案依違反《野生動物保育法》偵辦，最重可處50萬元罰鍰。

據悉，該遊客當時正在美人洞附近浮潛，見到一隻海龜暢遊海中，一時起意而追逐其後，並不斷伸手碰觸，此畫面則被一旁民眾拍下，並將影片交給海巡人員，海巡以影片追人，調閱監視器鎖定1名男子犯案，並傳喚該男子到案說明，男子對於犯行坦承不諱，訊後被依《野生動物保育法》函送偵辦。

海巡隊呼籲，面對野生動物應「不接觸、不干擾、不餵食」，若違法相關規定，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上50萬元以下罰金，民眾如發現有人非法騷擾野生動物，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

延伸閱讀

▸ 伊能靜再婚秦昊「能到白頭」？ 剋哈林9年離婚「關鍵曝光」

▸ 29年前長這樣！被友尖叫稱「妖精來的」 何如芸自豪「我就是」

▸ 不再免費給！ 日本7月1日起實施塑膠袋收費制