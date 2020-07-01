大同市場派赴證期局抗議陳情！提3大訴求　要蘇貞昌硬起來勿縱容公司派

▲市場派發言人蔡玉真率30位小股東到金管會證期局抗議遞交陳情書。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

大同公司股東會昨（30）日落幕，但市場派及部分股東強烈不滿，包括資深媒體人蔡玉真在內，約30名大同股東，今（1）日前往金管會證期局舉牌抗議，並遞交陳情書，抗議大同公司錯誤引用法條，濫扣股東罪名，另外也提對主管機關提出3大訴求。

蔡玉真表示，大同公司濫扣企業併購法罪名，完全不理會集保公司和投資人保護中心數度異議並要求迅速改正，證期局雖也認定大同公司無權且逾法，但小股東要求主管機關硬起來保護股東，行政院長蘇貞昌也不能縱容大同公司。

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小股東指出，經濟部不能准許大同公司辦理董事、獨董變更登記，因為昨天股東會的程序和決議都違法。證期局應限期要求大同公司立即改正，重選合法董事。另外，投保公司基於保護投資人立場，也應該依法召開股東臨時會，公平合法辦理大同董事改選。

至於大同公司自行主張以企業併購法剔除股東表決權，蔡玉真說，這完全無的放矢，企業併購法是指公司之間的併購，大同股東會是公司内部不同股東的權利主張，大同公司錯誤引用法條，濫扣股東罪名。

現場小股東對主管機關提出以下3大訴求：

1.股票打入全額交割股，不是在懲罰公司，而是變相懲罰股東。

2.既然認定大同公司無權剝奪股東權，就應該命令大同立即改正，重選合法董事。

3.主管機關如果包庇大同公司，小股東將向監院檢舉瀆職，埋鍋造飯抗爭到底。