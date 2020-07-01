霍姆斯：金價3年內漲到4000美元！美疫情不見趨緩...黃金將成最搶手硬資產

▲金價通常和聯準會資產負債表的成長呈現正相關。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫情不見趨緩，令投資人大量投入避險買盤，以致黃金在週二（30日）漲破每盎司1800美元，創下2011年9月以來的新高價。美國全球投資者公司（U.S. Global Investors）執行長霍姆斯（Frank Holmes）認為，金價通常和聯準會資產負債表的成長呈現正相關，若歷史重演，未來金價有望漲至每盎司4000美元。

據Kitco報導，霍姆斯受訪時表示，回顧過去，在2008年金融危機後，聯準會實施量化寬鬆，金價從2008年至2011年3年間從750美元到800美元不等的區間，飆漲1900美元，可見金價會受聯準會資產負債表的週期所帶動，若此次金價走勢和過去週期相符，黃金可能升至每盎司4000美元。

霍姆斯說，為了應對疫情衝擊，聯準會已向市場注入數百億美元振興，並將計畫更多刺激舉措，代表美國政府可能需花費10兆美元的財政和貨幣政策才能重振經濟，而在2008年金融危機後，聯準會資產負債表從1兆美元擴展至3兆美元，預計總金額將擴展達10兆美元。

霍姆斯指出，葛林斯潘（Alan Greenspan）任聯準會主席時期，資產負債表只占美國GDP的6%，而今該比率已漲至將近33%。「由於疫情影響及世界同步封鎖，現任主席鮑爾必須投入比以往更多的錢。因此我認為如今硬資產的交易價格將會越來越高」。