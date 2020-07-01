台灣夏普收購「美華泰MIRADA」　跨足台灣美妝連鎖通路　

▲台灣夏普宣布收購美華泰。（圖／記者李薇攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣夏普（Sharp）今（1）日宣布，收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場，搶攻一年約600億元的美麗商機，看中美華泰MIRADA過去35年扎根經營台灣，擁有145萬的死忠會員，未來台灣夏普要把美華泰MIRADA轉型為線上日系時尚生活百貨。

台灣夏普表示，依整體消費趨勢分析來看，在數位經濟時代下，實體零售版塊正快速朝向虛擬零售移轉，網路市場絕對是所有業者積極開拓的重點，所以未來美華泰MIRADA將以虛擬通路為主取代實體通路經營，同時能有效為美華泰MIRADA進行品牌轉型與升級。

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台灣夏普指出，未來將提供原有美妝、美材及生活用品外，還會引入日本夏普相關資源、智能生活家電(AIoT)、美容家電及透過既有系統平台的整合，推出以「日系時尚生活百貨」為主軸的新型態電商服務平台，提供台灣哈日族一個嶄新的日式美妝百貨。



台灣夏普說明，為不讓原美華泰MIRADA百萬會員權益受損，預計7月中在台灣夏普100%投資的可購樂(COCORO Life)電商平台內成立「美華泰MIRADA品牌旗艦店」，同時提供上千件美妝、美材及高CP值生活百貨商品，並計畫加碼贈送千元購物金活動，回饋給會員至可購樂平台購物消費。



台灣夏普強調，台灣美妝百貨市場競爭越趨激烈，未來美華泰MIRADA將以輕資產營運，並積極轉型為「日系時尚生活百貨」的購物平台，透過差異化選品策略做出市場區隔，持續維持競爭優勢，開拓藍海新市場，全新的「美華泰MIRADA品牌旗艦店」也預計於今年10月正式上線。

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