餐飲回溫85度C搶攻父親節商機　蛋糕銷售上看17萬顆挹注營運

▲85度C母公司美食-KY表示，旗下新型態門市「85ºC DAY BY DAY」落腳台中，主打韓系咖啡廳風格搶市。（圖／美食-KY提供）

記者林淑慧／台北報導

國內力行防疫新生活，帶動餐飲業回溫，美食-KY旗下85度C今（1）日宣佈推出新品蛋糕搶攻父親節檔期，今年銷售目標上看17萬顆，預估表現與去年同期持平，也會搶搭三倍券的政策順風車，祭出有感優惠搶市。

今年受疫情影響，許多聚會活動停擺，民眾慶祝多選擇在家，連鎖蛋糕銷售逆勢成長，配合後疫情新生活運動，85ºC今年父親節推出「新生活運動、樂活老爸」主題蛋糕，滿足愛好每一種運動的爸爸。包括8吋強棒出擊、6吋健身天菜、8吋籃球好手、6吋舉重摘金。

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▲美食-KY旗下85度C今（1）日宣佈推出新品蛋糕搶攻父親節檔期，今年銷售目標上看17萬顆。（圖／美食－KY提供）

美食-KY主管指出，民眾自7/2到8/5預購主題蛋糕，即享85折優惠；7/2-8/8只要是85Cafe App會員購買主題蛋糕，還可再抽iPhone 11Pro、智慧空氣清淨機、Apple Watch Series 5、Mercedes-AMG GT 後背包、摩速椅，預計活動檔期間全台可售出4萬4千個主題蛋糕，常態型蛋糕則上看13萬顆。

依據財報，美食-KY自結2020年5月份合併營收，以功能性貨幣計算，達人民幣3.6億，較去年同期減少19.2%；受到人民幣貶值7%影響，若換算新台幣，較去年減少25%，為新台幣14.9億。隨著疫情降溫，美國五月間陸續開始有城市解封，85ºC也有多間門市重新開業，帶動美國營收較四月份的低點回升。

展望後市，法人觀察，美國最新公布的就業數據優於預期，目前的疫情也獲得控制，因此樂觀看待美國消費力道復甦的動能；搭配大陸市場的穩定恢復，美食-KY下半年營收表現可望擺脫2020年上旬新冠肺炎的衝擊，力拼旺季商機。

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