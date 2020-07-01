台灣第一家！台泥勇奪ACES「年度最佳綠色公司」

▲台泥董事長張安平與和平澳花村民及在地導覽員合影。（圖／台泥提供）



記者陳心怡／台北報導

台泥（1101）向來致力在公司營運與環境永續之間取得平衡點，今日在2020亞洲卓越企業暨永續發展獎ACES中，台泥在17國、三百多家亞洲企業中，脫穎而出，榮獲年度最佳綠色公司(ASIA’S GREENEST COMPANY OF THE YEAR)，同時這個獎項也是第一次由台灣企業獲得。

評審團認為台泥獲得TOP GREEN COMPANY OF THE YEAR 項目，是ESG全面績效展現；和平港電廠三合一循環園區及直立式豎井採礦技術，評審認為台泥在營運與環境永續之間，努力尋求平衡點，值得肯定，在評審的過程中，包括台泥透過開放運轉中之水泥廠--台泥DAKA-開放生態循環工廠的導覽與規畫，促進社會溝通，亦成為評審們關注焦點。從四月線上審查會後，經三階段評審，台泥在六大指標均獲得最佳分數。

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此外，台泥於6月股東會上宣布主動針對花蓮和平廠金昌石礦，今日行政院環保署召開金昌石礦環現差報告專案小組初審會議。

在今天金昌石礦環現差審查會議上，到過和平廠現勘的張學文審查委員指出，台泥的豎井運輸，透過密閉的隧道輸送礦石，不需要使用卡車，是用心的，而且這是很久以前就設立的，可以讓其他礦場參考。他也提到，台泥在屏東支持的植物保種中心，也可以給其他礦場一個示範。但他也提醒台泥，像是在礦區上找到的野生白及、長葉繡球等原生植物，保種中心協力培育之後是否有植栽回到原礦山，要有更多的連結與說明。

會議上審查委員針對礦區的陸域、水域生態調查，植生綠化植栽面積、種類，礦區開採對於空氣汙染的影響，水質保護措施等提出許多看法。初審會議決議讓台泥針對委員提出的各項詢問與建議再補件。台泥和平廠魏家珮廠長也表示，針對委員們提出的各種寶貴意見，台泥將盡全力加強與落實。如同台泥張安平董事長日前曾表示，「我們有自信，台泥在花蓮和平的礦區作業是世界上最環保的礦區之一；如果我們主動進行環現差，各界能夠理性面對問題，增進社會中相互間的理解，並且體認到在現代社會中，工業是人類生活與文明深不可分的一部分，那麼台泥作為標竿企業，我們願意承擔。我們願意跟各種不同意見的團體協商向前行，讓產業、社會、工業相輔相成，而不再是衝突對立。」