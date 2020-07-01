揭密非洲之角「索馬利蘭」　不受國際承認卻擁「超優越戰略地位」！

▲ 截至2008年3月21日的索馬利蘭地圖。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／綜合報導

外交部1日證實，台灣將與非洲國家索馬利蘭互設代表處，堪稱重大外交進展。索馬利蘭與台灣有不少相似之處，不受國際組織承認、外部資源極少，但面對新冠肺炎（COVID-19）的抗疫表現都可圈可點，且地理位置極為重要。未來兩國關係如何發展及增進交流，格外受到期待。

索馬利蘭（Somaliland）位於「非洲之角」（又稱索馬利亞半島），曾受英國殖民統治。索馬利亞（Somalia）1991年爆發內戰，北部伊薩克諸部落同年5月宣布獨立，成立索馬利蘭共和國，目前實際控制索馬利亞18個省份其中5個，為全球領土面積最大的非聯合國（UN）成員國。

宣布獨立至今，索馬利蘭仍被公認為索馬利亞自治區之一。國際社會的普遍立場皆支持索馬利亞聯邦共和國政府，以及該國領土完整性。在這樣的處境之下，索馬利蘭目前未與任何國家有官方往來，外交首要目標便是爭取國際承認其主權國家地位。

索馬利蘭所在的非洲之角靠近重要水域曼德海峽，長久以來都是限制船隻進出紅海的門戶。與索馬利蘭西部接壤的國家吉布地（Djibouti）則不僅有駐外美軍在非洲最大基地、法軍最大駐外基地，中國解放軍及日本自衛隊都在此建立唯一一座海外軍事基地。儘管工農業基礎薄弱、政局不穩，戰略地位卻相當重要。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～