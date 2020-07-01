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港版國安法通過…保密14hrs才公布全文　CNN：引發「寒蟬效應」

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▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲中國全國人大6月30日通過「港版國安法」，港府延遲14小時，於當日晚間11時公布刊憲生效。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

中國全國人大6月30日通過「港版國安法」，港府延遲14小時，於當日晚間11時公布刊憲生效。CNN針對法案通過以後，卻未立刻公布具體、詳細內容一事表示，香港將受到一項「大多數居民從未見過」的法律所管制，而且此法已經開始生效，在民間引發寒蟬效應，也導致許多政黨宣布解散、停止運作。

CNN報導，「港版國安法」的擬定與通過都是閉門進行，並未諮詢地方政府或立法機構。雖然外界先前就猜測，它將把分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪入罪化，重寫香港法律體系。但是，此法30日通過的數小時以後，細節卻依然模糊，絕大多數居民都不知道具體內容。

▲▼香港國安法全文出爐，港府23:00刊憲生效。（圖／香港政府）

▲CNN指出，香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）的政府似乎幾乎完全被排除在外，卻仍表示，此法不會傷害政治自由與司法自治。（圖／香港政府）

CNN寫道，香港特首林鄭月娥（Carrie Lam）的政府似乎幾乎完全被排除在外，但仍「預測」此法只會影響極少部分的人，不會傷害政治自由與司法自治。林鄭30日在記者會上自稱「不適合發表評論」，拒答關於「港版國安法」的問題，幾小時後卻在聯合國人權理事會的視訊演講中解釋，此法將重建香港的穩定與繁榮。她上周也發布聲明表示，此法將「符合法治」以及「適用於香港的權利與自由」。

外界擔心，如果「港版國安法」如同預期一般，遵循中國類似法律的模式，將被廣泛用來壓制反對政府的「非法」異議。因此，許多反對派政黨30日下午已經宣告解散或者停止運作。

知名民運人士黃之鋒（Joshua Wong）宣布退出香港眾志，黨內領袖人物、前議員羅冠聰（Nathan Law）與周庭（Agnes Chow）也迅速仿效，此政黨最終決定停止運作。獨派政黨香港民族陣線、學生動源宣布停止運作，但稱仍會持續海外活動。

▲▼黃之鋒宣布退出政黨。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

▲黃之鋒宣布退出香港眾志。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

黃之鋒、羅冠聰與周庭都積極遊說國際社會就香港問題對北京施壓，外界認為，此舉在新法之下可能被歸為「與外國勢力勾結」。許多香港店家或企業先前對於示威活動表達高度支持，30日也開始移除相關標語和圖像，以免被視為非法。CNN指出，上述政界解散潮與民眾的反應，都是微妙「寒蟬效應」（Chilling Effect）的展現。

一些獨派人士據稱已於近幾個月逃離香港。香港獨立聯盟召集人陳家駒（Wayne Chan）6月29日證實棄保逃離並表示，「港版國安法」通過以後，「我們可以預見大量政治人物將被逮捕，也許立刻遭到監禁，無法保釋」。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲CNN指出，「港版國安法」宣布通過卻未立刻公布具體內容，讓許多港人感到沮喪、陷入困境。（圖／路透）

與此同時，許多支持北京與港府的政治人物對此表達歡迎。前特首梁振英（C.Y. Leung）說，他將懸賞危害香港國安的本地及外地人士，如果提供有關情報，就可獲得獎金。中國官媒《環球時報》直指，黃之鋒等人辭職就是因為此法已經開始生效。港區全國人大代表吳秋北（Stanley Ng）似乎也支持這個觀點，他認為，此法要保密的部分原因，就是為了達到「威嚇與震懾」的效果。

香港大律師公會主席戴啟思（Philip Dykes）29日致信港府表示，此法的保密「真的超乎尋常」，呼籲港府說明將如何保證市民最低限度的基本權利。CNN指出，許多港人感覺沮喪、陷入困境，因為他們知道法律通過了，卻不知道這代表什麼。

►港版國安法實施　美媒：北京對香港自由「發布死刑令」

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