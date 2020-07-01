3孫女慘遭歹徒性侵！71歲婦人被逼全程觀看　心臟病發活活嚇死　





▲老婦人被逼迫看3名孫女遭惡狼性侵。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者吳孟臻／綜合報導

南非一名71歲老婦人的家遭歹徒持槍闖入，歹徒不只性侵她3個孫女，更逼迫她親眼觀看性侵過程，導致婦人心臟病發，活活嚇死。警方在事發2個月後，近日發布案件相關內容，希望民眾提供線索緝凶。



3名分別為19歲、22歲、25歲的姊妹和老婦人住在誇祖魯-納塔爾省因彭德爾（Impendle），當天蒙面歹徒闖入屋內後，以槍威脅，將3人鎖在婦人的房內，並一個一個拖出來，在老婦人面前性侵她的孫女。

當警方獲報抵達現場時，老婦人已經死亡。3位被害人向警方表示，兇嫌並沒有碰觸奶奶、也沒有傷害奶奶。員警調查後判斷，老婦人因為害怕、受到驚嚇，加上無力拯救孫女，心臟無法承受巨大刺激，導致心臟病發身亡。

婦人31歲的兒子氣憤地表示，雖然兇嫌並沒有直接對婦人動手，但他使用的手段更加殘酷，「他看到我媽媽身心逐漸崩潰，依然沒有停止，他根本沒有人性！」

據了解，南非是女性遭殺害率相當高的國家之一。南非近期在新冠肺炎疫情封城後，再度開放出售酒類飲料，卻造成婦女和孩童的謀殺案激增，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）6月初針對此事，出面強力譴責。

根據《鏡報》，南非去年就有超過2700位女性、1000名兒童遭到殺害，更有超過42000女性慘遭性侵。自從禁酒令解除後，至少有5位女性遭受暴力攻擊死亡，其中甚至還有孕婦。

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