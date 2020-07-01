川普姪女出書爆他是「世上最危險的人」！　紐約法官下令暫停出版

▲美國總統川普的姪女即將出版新書，內容稱川普是「世界上最危險的人物」。圖為川普搭上飛機，準備從紐澤西飛回華府。（圖／路透）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

美國總統川普的姪女即將出版的新書《百無禁忌》，內容稱川普是「世界上最危險的人物」，一名紐約法官今天命令暫停出版。

《法新社》報導，這名法官發布的臨時禁止令，要求至少等到瑪莉．川普（Mary Trump）與出版商賽門舒斯特公司（Simon & Schuster）7月10日出庭捍衛新書發行後，才能出版這本厚達240頁的新書。

川普的弟弟羅伯特．川普（Robert Trump）起初要求皇后區一家法院發布臨時禁止令，但後來遭到駁回。

羅伯特說，瑪莉違反2001年老佛瑞德（Fred Trump）遺產清算有關的保密協議，當年兩造爭議就是在這個法院和解。老佛瑞德是川普與羅伯特以及瑪莉父親小佛瑞德（Fred Trump Jr）的父親。小佛瑞德是在1981年過世。

皇后區法官說，對這本新書發布禁止令，不在他的合理管轄範圍內。

紐約最高法院法官葛林華德（Hal Greenwald）發布的命令，現在要求瑪莉與她的出版商回應羅伯特提出的訴訟。

瑪莉的律師矢言立即上訴。她的律師布特羅斯（Theodore Boutrous）在聲明中說，「初審法院發布的臨時禁止令只是暫時的，但還是事先限制了核心政治言論，公然違反第一修正案。」

布特羅斯說，「在選舉年，這本書提到關於一名現任總統受公眾高度關注且具重要性的問題，所以一天都不得被壓制。」

羅伯特的律師哈德爾（Charles Harder）說，他的客戶對法官發布禁止令「感到非常滿意」。哈德爾也代表總統。

根據賽門舒斯特公司，55歲的臨床心理學家瑪莉在書中提到她在祖父母家親眼目睹「有害的家庭」。

《有線電視新聞網》（CNN）報導，賽門舒斯特說，這本書將「聚焦在他們家庭的黑歷史，解釋她的叔叔是如何變成現在威脅全球健康、經濟安全與社會結構脈絡的人」。

《野獸日報》（The Daily Beast）本月稍早報導，這本書將揭露瑪莉就是《紐約時報》報導川普財務狀況的重要爆料來源，紐時稱身價億萬的川普數十年來沒繳多少稅。

總統川普跟他的弟弟一樣，上週跟美國新聞網站Axios說，根據保密協議，瑪莉不得透露家庭祕辛。

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