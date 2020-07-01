振興經濟來了！　台酒祭好康　指定商品第二件1折起

▲台灣菸酒搶搭振興經濟列車。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券今（1）日開放第一波預購，台酒公司為了響應振興三倍券的政策，即日起到年底推出「台酒振興三重送活」。第一重是指定商品第二件一折起；第二重是滿額好禮，第三重是登錄發票月月抽現金3000元，要和民眾一起為台灣經濟努力。

台酒振興三重送活動，內容不僅雙週推出多項指定商品第二件一折起優惠，例如VINATA面膜兩片合售優惠價55元；黑麥汁6入兩組優惠價165元；台酒酒香拌麵兩袋優惠價154元、台酒麵攤三杯雞風味乾麵兩袋優惠價144元等。

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還有台灣啤酒系列指定商品如18天生啤酒第二件只要加10元，玉尊威士忌系列指定商品兩瓶只要800元等多項合購價，全館滿額還贈送市價60元起好禮優惠，如玉泉寡醣果醋、Red Seal蜂膠牙膏等好禮。

台酒表示，即日起只要在台酒各營業所、直營門市、便利店或展售推廣中心及台酒購物網，購買台酒商品（不含菸品）單筆消費滿1000元，登錄發票就可以參加第三重活動，月月抽現金3000元。

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▼台酒振興三重送優惠，趁現在搶便宜。（圖／台酒提供）