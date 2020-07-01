台股站上11700點！台積電、大立光帶頭衝　指數收11703點

▲台股終場收在11703點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股四大指數全數收高，激勵台股今 (1) 日開高走高，且呈現股匯齊揚格局，盤中最高來到11736點，終場收在11703點，上漲82點或0.71%，成交量1920.74億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以317.5元作收、上漲1.44%；鴻海（2317）以85.9元作收、下跌0.46%；股王大立光（3008）以4200元作收、上漲2.82%。

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大型權值股中，台塑化、台塑收在平盤，中華電及聯發科分別下跌0.43%和0.35%。

國泰金、富邦金今天除息大秀打頭陣，兩檔龍頭股都穩步邁向填息路，國泰金上漲超過 1% 尤為亮麗，其餘金融股也都同步走揚，兆豐金、台新金、上海商銀都漲逾 1%。

今日上市各類股以光電類股表現最佳，上漲2.12%，表現較差者為玻璃股類股，下跌1.19%。

此外，大同公司董事改選爆發爭議，證交所認為大同未能具體說明相關問題，決定自 7 月 2 日起將大同打入全額交割股，衝擊大同今天股價重挫跌停，來到 18.9 元，創 3 個月新低價。

台新投顧副總黃文清表示，美股表現亮眼，加上資金寬鬆持續發酵，且投資人參與除息意願高，帶動台股續強，其中電子股受到美股科技股領軍，表現更勝大盤。展望後市，黃文清建議可以偏多操作，不過要留意資金行情下盤勢震盪劇烈，不要追高，逢低承接方式佈局為宜。

