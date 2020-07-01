後院除草他發現100公斤巨蟒嚇壞　身旁還有50顆巨型蛇蛋！

▲男子發現巨蟒嚇得報案。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞一名男教師近來在整理自家後院時，意外發現一條長達4.8公尺的巨蟒，嚇得他立即報案尋求幫忙。民防部隊來到現場後順利補到大蛇，測量發現竟然重達100公斤，且巢穴中還找到50顆巨型蛇蛋，一顆顆宛如饅頭般的大小，看起來十分驚悚。

當地《陽光日報》報導，民防部隊人員表示，38歲男子莫哈末法依祖蘭(Mohd Zulan Ahmad)昨日在位於登嘉樓州(Terengganu)馬江縣(Daerah Marang)家中整理後院時，在椰子樹下意外發現一條巨蟒。1名警官與2名民防部隊人員抵達現場後，果然在椰子樹下的洞中找到巨蟒，而且裡面還有50顆蛇蛋。

民防部隊人員表示，他們花了5至10分鐘成功將巨蟒移出蛇洞，發現蟒蛇長達4.8公尺、重達100公斤，堪稱是他們在今年抓過最大以及最長的蛇，目前已與當地野生動物單位聯繫，蛇與蛇蛋都會被送到保護地進行安置。