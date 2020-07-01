拜登宣布：疫情期間不辦造勢！　砲轟川普「對新冠病毒投降」

▲ 拜登近期就算公開露面，也僅參加小規模的活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情不見緩和，1日通報逾4.7萬起新病例，創下史上最高單日增幅。民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）大力抨擊，總統川普（Donald Trump）對病毒「退縮」，也宣布不會在疫情期間舉拜造勢活動，和川普此前作風大相逕庭。

拜登6月30日在德拉瓦州威明頓一所學校發表演說時指出川普一連串「失誤」，包括初期小看病毒、近來在公共場合不戴口罩等。他談及川普3月自稱為「對抗新冠病毒的戰時總統」時嘲諷，「所以發生了什麼？現在接近七月，看來我們的戰時總統已經投降了，揮舞著白旗離開戰場。總統先生，我們不需要啦啦隊隊長，我們需要一位總統。」

拜登疫情期間一直待在位於威明頓的家中，幾個月來不斷被川普競選團隊譏諷「躲在地下室」、「躲藏的拜登」，但民調數字持續領先川普。他30日也向記者表示，將聽從醫生的命令，不舉行任何造勢集會，「不僅是為了我自己，也是為了國家。我不會舉行造勢。」

川普上月20日在奧克拉荷馬州的造勢大會登場前幾小時，競選團隊發出聲明宣布，6名員工確診新冠肺炎，已經實施隔離。但活動開始後，他和現場大部分支持者都沒有配戴口罩。事發3天後，團隊又有2人確診。此外，當天參加的支持者不如競選團隊預期，截至目前沒有公布其他造勢活動。

►快訊／美國今添逾4.7萬例確診 刷新疫情爆發後「最高單日增幅」！

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