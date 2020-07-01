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3大因素加持！　富邦投顧看好台股下半年挑戰歷史新高12,800點

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▲▼ 富邦投顧董事長蕭乾祥。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲富邦投顧董事長蕭乾祥。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

在疫情衝擊下，全球金融市場今年以來動盪不安，富邦投顧董事長蕭乾祥今（1）日表示，面對嚴峻的經濟環境與危機，各國央行實施量化寬鬆貨幣救市，加上台商回流及轉單效應，預估台股下半年有望再戰12,682點，挑戰歷史新高12,800點。

在全球央行大力推行寬鬆貨幣政策刺激經濟，也產生政策的外溢效果，公債殖利率不斷下滑，全球近50兆美元的退休基金因固定收益資產的投報率不斷下滑，資金被迫將尋求較高投報率的投資標的，資產市場價格明顯活絡，而高股息殖利率的股票市場也成為機構法人大量資金的重要出口。

請繼續往下閱讀...

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，主計總處預估台灣今年經濟成長率為1.67%，仍能維持經濟穩定的成長。這次全球經濟受到疫情影響，主要國家的經濟衝擊都直逼金融海嘯的慘況，而台灣卻與過去金融海嘯台灣GDP負成長1.6%，有完全不同的表現，這中間最大的差異，在於產業結構調整，特別是台灣逐漸從過往的代工經濟轉型成為全球半導體及重要零組件的供應鏈。

蕭乾祥指出，近年台商回流，民間投資穩定成長，尤其是電子零組件（含半導體）產業投資金額不斷攀高，占整體製造業投資比重65%，推升整體製造業的固定資產投資金額逼近1.5兆元，這樣的投資現在逐漸看到經濟「轉骨」的成效，台灣半導體與電子零組件的產值近10年來不斷成長。

隨著5G行動通訊與AIOT（智慧物聯網）相關應用大爆發，加上受惠於中美貿易戰造成全球供應鏈重組的轉單效應，與去美化需求，蕭乾祥認為，台股的科技股從過往的硬體代工逐漸轉型發展成為重要科技元件供應鏈，後續的發展潛力值得期待。

從台灣的經濟表現、全球科技供應鏈重要性提升及考量全球資金潮的效應，蕭乾祥分析，下半年台股加權指數有機會向上突破12,682點，歷史高點挑戰12,800點大關。整體台股股價淨值比（P/B）區間預估落在1.65至1.95倍水準，對應指數高低點位約在10,700至12,800點區間。

至於類股選擇方向，蕭乾祥則提及，以遠距商機、科技產品升級帶動的半導體與手機組件需求、綠能政策及高殖利率績優股共4大主軸，做為輪動操作的標的。

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