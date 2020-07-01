宣布全市戴口罩　堪薩斯城市長遭辱罵黑鬼收「微妙死亡恐嚇」

▲美國密蘇里州（Missouri）堪薩斯城（Kansas City）黑人市長昆頓·盧卡斯（Quinton Lucas）。 （圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）堪薩斯城（Kansas City）的黑人市長在星期一表示，在他宣布全市需配戴口罩以預防新冠肺炎的政策後，收到含有種族歧視用語以及「微妙死亡恐嚇」的訊息。

堪薩斯城市長昆頓·盧卡斯（Quinton Lucas）在Twitter上張貼了他收到短信的屏幕截圖，內容中對方叫他「吊在樹上晃」並用「黑鬼」（Nigger；此稱呼對黑人極為冒犯）稱呼他。此匿名訊息中還寫到：「我並沒有在恐嚇你，只是我很想看到這發生。」

另一則訊息罵盧卡斯是「白癡」，並指控他「和沒戴口罩的暴徒走在一起」，顯然在說市長參與喬治·弗洛伊德（George Floyd）抗議活動的事。

由於每日新冠肺炎確診人數持續增加，昆頓·盧卡斯就在上周五宣布，既然6英尺社交距離無法實踐，從下周開始，這座擁有491,000人口的堪薩斯城必須全面配戴口罩。

盧卡斯向媒體《NBC News》表示，這些訊息「悲哀的反映出我們國家一些人民的水準」。他憤怒地說到：「到底為什麼頒布戴口罩政策會被罵『黑鬼』和咒吊死在樹上？」並感嘆口罩政策在美國的辛酸。