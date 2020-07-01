6月PMI回升2.4個百分點至47.2％　中經院：長期還是要看國際經濟情勢

▲中經院院長張傳章。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

中華經濟研究院今（1）日公布6月臺灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整後指數已連續3個月呈現緊縮，指數由2012年7月創編以來最快緊縮速度（44.8%）回升2.4個百分點至47.2%。學者認為，廠商多認為景氣有慢慢回溫，但還未回復到疫情發生前，長期仍要看國際經濟情勢。

中經院指出，在五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用持續緊縮，供應商交貨時間上升，存貨轉為緊縮。 2020年6月六大產業中，四大產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業（40.2%）、交通工具產業（41.9%）、基礎原物料產業（45.7%）與食品暨紡織產業（49.7%）。化學暨生技醫療產業（51.1%）與電子暨光學產業（50.4%）轉為回報擴張。

請繼續往下閱讀...

未來六個月展望，指數在 4 月滑落至創編以來最快緊縮速度（25.7%）後，緊縮速度持續放緩，本月指數續揚 13.3 個百分點至 44.1%。

全體非製造業之「商業活動」指數中斷連續 4 個月的緊縮轉為擴張，指數躍升 16.6 個百分點至 57.6%。八大產業中，六大產業回報商業活動呈現擴張，各產業依擴張速度排序為住宿餐飲業（85.0%）、零售業（69.6%）、營造暨不動產業（63.3%）、運輸倉儲業（55.4%）、教育暨專業科學業（54.5%）與金融保險業（54.2%）。僅批發業（48.8%）回報商業活動呈現緊縮。資訊暨通訊傳播業則回報商業活動為持平（50.0%）。

最後，全體非製造業之「未來六個月展望」中斷連續 4 個月的緊縮轉為擴張，指數躍升 18.2 個百分點至 51.7%。

中經院院長張傳章分析，製造業廠商對景氣從看壞，轉為持平，非製造業則認為有慢慢回溫，但還未回到疫情前，目前可能偏短暫訂單，長期仍要看國際景氣。

另外，對於三倍券效益，張傳章認為這可以運用在住宿、旅遊、餐飲，如果下半年疫情能持續趨緩，加上信用卡、行動支付優惠，效益應該期待；不過端午連假人潮爆發，也引起旅遊服務品質下降的爭議，他認為，這要進行中長期規劃，業者應該進行客製化、精緻化旅遊等，不然效果可能只是短暫現象。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身