三倍券申購突破45萬人次！最多人選用的綁定數位工具曝光

▲「振興三倍券」於今（1）日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（1）日開放第一波預購，依據經濟部統計，目前上官網申購的民眾已突破45萬人次，選用數位綁定者多於預訂紙本實體券；其中，信用卡業者祭出高額回饋金發威，已有超過17萬人次綁定信用卡，瘋搶信用卡早鳥優惠，成為最多民眾選用的綁定數位工具。

振興三倍券今天開放第一波預購，經濟部官員提醒想領紙本券的朋友，多多利用四大超商預訂或官網預訂，首波開放預購時程只有七天、至7日為止，等到7月15日，就可以去超商、超市或藥妝店領取，不只免排隊，還有優惠可以拿。

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針對首日申購狀況，經濟部統計，目前全台已有超過45萬人次完成三倍券申購，預訂實體紙本券者約22萬6600人次，而選用數位工具如電子票證、信用卡者，已有23萬1300人次。

▲經濟部緊盯振興三倍券首日申購情況。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部官員指出，由於使用數位工具綁定三倍券，可享有不同的加碼方案，讓振興三倍券效益更放大，所以全台已有17萬1285人次選擇綁定信用卡，成為最多人選用的數位支付工具。

官員分析，民眾選擇信用卡綁定的早鳥優惠，不少以國銀為主。包括台銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、兆豐、台企銀等綁定台灣PAY都有加碼回饋金；其中300元「加碼回饋金」各33333名，100元「新戶首刷禮」各1萬名。而上海銀行則各有7666名、2300名，新光、陽信、高雄銀行等也有各1000名、300名。

考慮使用數位三倍券之民眾，活動期間可在官網一覽各家平台或銀行祭出的優惠好康，無論看準哪家業者推出的加碼優惠，7月1日可在官網查看綁定之相關訊息，7月15日開始消費累計享回饋。



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