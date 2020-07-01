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搶攻遠距無線充電商機　Ossia攜手富智康建立戰略合作夥伴關係

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▲鴻海富士康。（圖／路透）

▲鴻海旗下富智康成為Ossia合作夥伴。（圖／路透）

記者姚惠茹／台北報導

擁有「Cota」無線充電技術的Ossia近日宣布，攜手鴻海（2317）旗下富智康建立戰略合作夥伴關係，共同為「Cota」遠距無線充電技術，提供獨特的設計和製造能力。

富智康是領先的設計、開發和製造服務提供商，為手機和無線通信行業的領導者提供全面的服務，並從產品設計，開發，集成/測試到製造和組裝，再到售後服務和維修，其以客戶為中心的高度集成方法，可確保最高質量的執行和所有項目的快速交付。

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Ossia是美國華盛頓一家致力於研究無線充電技術的開發商，並推出通過FCC認證的「Cota」遠距無線充電技術，能透過無線電訊號及功率，讓範圍內所有裝備接收器的電子產品都可無線充電，而且無須電線、電纜、充電板。

這次Ossia和富智康建立合作夥伴關係，主要是將「Cota」遠距無線充電技術推向市場，藉由富智康廣泛的設計、製造和整體解決方案能力，包括硬體、軟件、機械、質量驗證/測試、雲服務，並將為整合Cota的品牌帶來獨特的價值。

富智康執行董事郭文義表示，這次與Ossia的聯盟將使富智康促進嵌入式Cota遠距無線充電產品的設計、整合和製造，而富智康也對Ossia進行投資，協助成為無線充電技術的領導者。

Ossia首席營收官Doug Stovall表示，由於Ossia是一家技術許可公司，因此依賴合作夥伴整合和製造Cota支援的產品，協助Cota生態系統變得更加強大，並期望富智康可以共同將Cota確立為全球無線充電技術的標準。

Doug Stovall表示，Ossia去年已獲得Cota無線充電系統的兩項FCC認證，隨著支援Cota的產品不斷開發，期望未來富智康加入Cota生態系統，以加速將遠距無線充電產品推向市場。

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