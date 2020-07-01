真愛無敵！60歲熟女「戀上」21歲鮮肉　3個月火速攜手一輩子

▲60歲嬤「尬上」21歲鮮肉。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

真愛無距離，美國奧克拉荷馬州60歲女子沙斯汀（Pam Shasteen），透過交友軟體認識小她39歲的男子蘭格文（Jonathan Langevin），2人在交往過程中，雖然遭到親友疏離，但是似乎阻止不了2人攜手一輩子的想法。

根據《太陽報》和《每日鏡報》的報導，來自奧克拉荷馬州塔爾薩（Tulsa）的 沙斯汀，2018年2月透過交友軟體收到蘭格文的訊息，當時對方為計算機工程學的學生，簡介寫著他21歲，沙斯汀坦言，她從30多歲時就愛上年輕男子，因此當下和蘭格文立刻展開網戀。

▲2人在交往過程中，雖然遭到親友反對，但是似乎阻止不了2人攜手一輩子的想法。（圖／FB）

2人在聊天過程，發現彼此的興趣非常相像，沙斯汀表示，「我們都喜歡占星術與戶外運動」，不過當2人提議更進一步見面後，沙斯汀得知更震撼的消息，原來蘭格文當時其實才19歲，兩人實際相差了39歲。

沙斯汀自己有2名女兒，分別為32歲和34歲，甚至還有孫子，她開始感到壓力，懷疑自己對蘭格文來說會不會年紀太大，「但幸好，蘭格文承認他總是想與年紀大的女人在一起」。

雖然2人年齡有差距，不過沙斯汀認為和蘭格文在各種方面都很契合，不過，戀情也並非一路順遂，沙斯汀後來介紹男友給相識30年的友人，然而結果不如她預期，好友甚至諷刺她說可以當她孫子的男性根本在利用她，沙斯汀隨後與這些有人們切斷關係，蘭格文在2018年5月向她求婚， 2人僅約會3個月便決定訂婚，「我一直都在等著遇見那位靈魂伴侶，他就出現在我的前方」！

▲沙斯汀坦言，她從30多歲時就迷戀年輕的男子，當時她與蘭格文聊天，發現興趣非常相像。（圖／FB）

沙斯汀士後表示，她的年紀比蘭格文的母親還大，所幸對方能接受蘭格文喜愛成熟的女性，沙斯汀認為，這段戀情雖然失去一些朋友，但她依舊很高興能遇見對的另一半。

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