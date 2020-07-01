全球若爆發第二波疫情！　富邦金估經濟2022年才能再見曙光

▲富邦金首席經濟學家羅瑋。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

疫情衝擊全球經濟表現，富邦金首席經濟學家羅瑋今（1）日表示，若疫情捲土重來，預估全球經濟要到2022年才有機會看到曙光，而中、韓、台、越南在內的的亞洲經濟體，將呈現NIKE型復甦。

富邦金控首席經濟學家羅瑋發表「下半年全球經濟關鍵趨勢暨金融市場展望」演講指出，由於封城拖累經濟表現，第1季主要國家經濟成長率明顯惡化，美國、大陸及歐元區的經濟成長率皆跌至負數，分別為-5.0%、-6.8%及-3.6%。

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台灣政經情況穩定，疫情防控得宜，第1季經濟成長率雖然從3.29%降至1.59%，但仍居亞洲四小龍之首。根據世界銀行預測全球經濟將陷入二次大戰以來最深的衰退，並預估今年全球GDP將萎縮5.2%，且將有高達92.9%的國家陷入衰退；OECD則預測今年全球GDP將萎縮6.0%。

羅瑋指出，目前觀察重點為進入冬季後疫情是否在北半球捲土重來，若爆發二次大流行，預估全球經濟要到2022年才有機會看到曙光；若各國做好充分準備，下半年未出現大流行，明年3月或下半年就有機會復甦。

另在復甦的型態上，羅瑋分析，以製造業為主的亞洲經濟體包括中、韓、台、越南雖已復工，但因歐美終端需求不振，復甦將呈NIKE型；美、德、日等先進國家有機會呈U型或W型；仰賴觀光旅遊服務業為主的星、港，以及巴西、印度、南非等疫情嚴峻國家，可能呈現L型走勢。

展望下半年，羅瑋說，市場仍存有3大不確定因素，將牽動經濟及金融市場動向，包括疫情擴散及各國經濟重啟狀況、美國總統大選選情、Fed貨幣政策方向。