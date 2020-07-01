勞動基金前5月虧損1,353億元　勞工退休帳戶平均每人倒貼1萬1501元

▲截至五月底勞工退休帳戶平均每人倒貼1萬1501元。（圖／記者李毓康攝）



記者余弦妙／台北報導

勞動部勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，5月份單月收益回升707億元，其中，攸關勞工個人退休金帳戶的新制勞退基金，截至5月底為止，收益數仍是負的1,353.7億元，收益率-5.43％，以目前新制共計1,177萬名勞工來計算，每名勞工退休帳戶平均減少約1萬1501元。

根據勞動基金運用局公布的最新收益，五月中美關係再度緊張，台股下跌0.45％，勞退基金5月份單月收益回升707億元，截至5月底每位勞工新制勞退帳戶增加約1萬1383元，但由於年初虧損較多，增減過後每名勞工退休帳戶平均減少約1萬1501元。

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勞保局補充，這是勞工退休才領得到的退休金，每年只是先做損益計算，分攤到每個勞工退休帳戶裡。

整體勞動基金截至109年5月底止規模為4兆3428億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,225億元，舊制勞退基金規模為9,401億元，勞保基金規模為7,202億元，就保基金規模為1,360億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為131億元。

根據統計，今年截至4月底，整體勞動基金評價後收益數為-2,246.7億元，收益率-5.29％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-5.43％、-6.59％、-4.52％、0.58％、0.36％及-0.29％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3537億元，收益數為-154.4億元，收益率為-4.37％。

勞保局提醒，只要參與新制勞退的勞工，不管現在還有沒有參與，在退休時，都可以拿到分紅，只是拿到的分紅金額要依照當時繳交的金額與時間長短計算。不過，就算虧損，根據規定屆時仍舊會以優於定存利率支付給勞工，決不會讓勞工虧錢。

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