全台3艘台灣籍船隊全都上　CIP離岸風場鑽探提前完工

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）今（1）日宣布，離岸風場的地質鑽探工程，日前已由台籍工作船隊「Geo-Energy大地能源號」及「Polaris Australis奧黛麗絲號」攜手新加坡籍工作船「Fugro Voyager 輝固航海者輪」順利完成，並即將動員另一艘台籍探勘船「Avatar Triumph阿凡達冠軍號」，進行彰芳西島風場海纜路徑的地質探勘。

CIP台灣區開發長許乃文表示，推動海事工程本土化是CIP的責任，而CIP今年的風場鑽探及探勘工程，分別使用3艘台籍工作船執行任務，展現台灣海事工程能量，透過與國外資源的整合，展現亮麗成果，並針對即將展開的海纜途徑地質探勘，CIP將與國際海洋股份有限公司合作，成為台籍阿凡達冠軍號參與離岸風場相關探勘工作的第一個客戶。

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許乃文指出，·在離岸風場鑽探作業中，台籍工作船隊展現本土堅實的海工技術與學習能量，因而被追加訂單，像是之前CIP輔導的奧黛麗絲號因其優異表現再多追加3孔，而大地能源號也被追加2孔。

奧黛麗斯號船東鈜大公司總經理奚慎明表示，鈜大公司是100%台灣本土業者公司及完全自有資金，並擁有專業地質探勘船的企業，創業以來一路歷經艱辛，不斷的自我精進，經過多次成功的鑽探作業任務，優異表現在業界已有目共睹。

奚慎明指出，奧黛麗絲號船是全國第一艘在台灣造船廠改建的DP2，可以支援風電產業的多功能工程船，並通過法國船籍社BV及多家國外風電開發業主嚴格檢驗，因此奧黛麗絲號在地質探勘鑽探業務方面已慢慢的發展成熟，實力不亞於外籍船舶。

大地能源號船東環球測繪股份有限公司黃新志董事長表示，經過三年的努力，台灣終於得以建立本土離岸風力調查的能量，並在設備及安全管理、工程品質、工作進度上獲得業主的肯定，現在大地能源及奧黛麗絲號攜手組成的海上鑽探國家隊已然形成堅實的戰力，今年在CIP彰芳西島鑽探案中交出絲毫不遜色於外籍工作船的表現，甚至在探勘速度與取得資料完整度上有過之而無不及。

Fugro Voyager輝固航海者輪係由荷蘭商Fugro與本土海事測量廠商國際海洋股份有限公司合作引進，3月初經主管單位許可，前來台灣施作CIP彰芳西島計畫的海底鑽探，年底前將轉往海龍風場執行鑽探。

CIP台灣區開發長許乃文說明，之前Fugro Voyager在海上連續工作超過65天以上，所幸在能源局釐清狀態後與疫情指揮中心全力溝通，協助外籍工作人員順利分批下船，並在嚴格遵循台灣檢疫規定後，順利返鄉與家人團聚，而Fugro Voyager全員在防疫措施限制之下，依然展現出專業與高規格環安衛標準，使鑽探工程不僅順利進行，甚至提前完成。

國際海洋股份有限公司蔡明格總經理表示，疫情期間風場工程不停工，就是希望能依照計畫時程準時交付，但在兩個多月無法換班休息的疲勞下，船上人員仍保持冷靜，準時完成高品質鑽探作業，主要是多方單位的即時協助，讓風電產業在努力保持運轉的同時，也一起守護台灣的防疫成果。

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