　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

全台3艘台灣籍船隊全都上　CIP離岸風場鑽探提前完工

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文。（圖／記者姚惠茹攝）

▲哥本哈根基礎建設基金（CIP）開發長許乃文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）今（1）日宣布，離岸風場的地質鑽探工程，日前已由台籍工作船隊「Geo-Energy大地能源號」及「Polaris Australis奧黛麗絲號」攜手新加坡籍工作船「Fugro Voyager 輝固航海者輪」順利完成，並即將動員另一艘台籍探勘船「Avatar Triumph阿凡達冠軍號」，進行彰芳西島風場海纜路徑的地質探勘。

CIP台灣區開發長許乃文表示，推動海事工程本土化是CIP的責任，而CIP今年的風場鑽探及探勘工程，分別使用3艘台籍工作船執行任務，展現台灣海事工程能量，透過與國外資源的整合，展現亮麗成果，並針對即將展開的海纜途徑地質探勘，CIP將與國際海洋股份有限公司合作，成為台籍阿凡達冠軍號參與離岸風場相關探勘工作的第一個客戶。

請繼續往下閱讀...

許乃文指出，·在離岸風場鑽探作業中，台籍工作船隊展現本土堅實的海工技術與學習能量，因而被追加訂單，像是之前CIP輔導的奧黛麗絲號因其優異表現再多追加3孔，而大地能源號也被追加2孔。

奧黛麗斯號船東鈜大公司總經理奚慎明表示，鈜大公司是100%台灣本土業者公司及完全自有資金，並擁有專業地質探勘船的企業，創業以來一路歷經艱辛，不斷的自我精進，經過多次成功的鑽探作業任務，優異表現在業界已有目共睹。

奚慎明指出，奧黛麗絲號船是全國第一艘在台灣造船廠改建的DP2，可以支援風電產業的多功能工程船，並通過法國船籍社BV及多家國外風電開發業主嚴格檢驗，因此奧黛麗絲號在地質探勘鑽探業務方面已慢慢的發展成熟，實力不亞於外籍船舶。

大地能源號船東環球測繪股份有限公司黃新志董事長表示，經過三年的努力，台灣終於得以建立本土離岸風力調查的能量，並在設備及安全管理、工程品質、工作進度上獲得業主的肯定，現在大地能源及奧黛麗絲號攜手組成的海上鑽探國家隊已然形成堅實的戰力，今年在CIP彰芳西島鑽探案中交出絲毫不遜色於外籍工作船的表現，甚至在探勘速度與取得資料完整度上有過之而無不及。

Fugro Voyager輝固航海者輪係由荷蘭商Fugro與本土海事測量廠商國際海洋股份有限公司合作引進，3月初經主管單位許可，前來台灣施作CIP彰芳西島計畫的海底鑽探，年底前將轉往海龍風場執行鑽探。

CIP台灣區開發長許乃文說明，之前Fugro Voyager在海上連續工作超過65天以上，所幸在能源局釐清狀態後與疫情指揮中心全力溝通，協助外籍工作人員順利分批下船，並在嚴格遵循台灣檢疫規定後，順利返鄉與家人團聚，而Fugro Voyager全員在防疫措施限制之下，依然展現出專業與高規格環安衛標準，使鑽探工程不僅順利進行，甚至提前完成。

國際海洋股份有限公司蔡明格總經理表示，疫情期間風場工程不停工，就是希望能依照計畫時程準時交付，但在兩個多月無法換班休息的疲勞下，船上人員仍保持冷靜，準時完成高品質鑽探作業，主要是多方單位的即時協助，讓風電產業在努力保持運轉的同時，也一起守護台灣的防疫成果。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
酒醒「床上全是血」…她嚇傻急call麻吉！遭渣男「無套硬上」
25歲正妹「豪飲5小時暴斃」KTV包廂還原　抽血初判致命關鍵
前籃球國手再爆和一群直播主拍片！前妻被陌生女約見面..曝副本
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

6月PMI回升2.4個百分點至47.2％　中經院：長期還是要看國際經濟情勢

三倍券申購突破45萬人次！最多人選用的綁定數位工具曝光

搶攻遠距無線充電商機　Ossia攜手富智康建立戰略合作夥伴關係

全球若爆發第二波疫情！　富邦金估經濟2022年才能再見曙光

三倍券上線首日當機　經長王美花緊盯：不會再發生

勞動基金前5月虧損1,353億元　勞工退休帳戶平均每人倒貼1萬1501元

撐不住！旅遊界南霸天五福證實要裁員　稍晚對外說明裁員比例受關注

全台3艘台灣籍船隊全都上　CIP離岸風場鑽探提前完工

疫情雖趨緩　勞動基金總收益截至5月底仍賠2,246.7億元

普生新冠肺炎試劑   獲中研院抗原及抗體檢測試劑授權合約

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

6月PMI回升2.4個百分點至47.2％　中經院：長期還是要看國際經濟情勢

三倍券申購突破45萬人次！最多人選用的綁定數位工具曝光

搶攻遠距無線充電商機　Ossia攜手富智康建立戰略合作夥伴關係

全球若爆發第二波疫情！　富邦金估經濟2022年才能再見曙光

三倍券上線首日當機　經長王美花緊盯：不會再發生

勞動基金前5月虧損1,353億元　勞工退休帳戶平均每人倒貼1萬1501元

撐不住！旅遊界南霸天五福證實要裁員　稍晚對外說明裁員比例受關注

全台3艘台灣籍船隊全都上　CIP離岸風場鑽探提前完工

疫情雖趨緩　勞動基金總收益截至5月底仍賠2,246.7億元

普生新冠肺炎試劑   獲中研院抗原及抗體檢測試劑授權合約

貳樓餐廳公館店7月下旬正式回歸　50道新菜單7/7上市

國安法留伏筆..取消反對派參選資格？　張曉明：可認真研究

不滿被甩！冷血男狠刺「懷孕前女友」21刀　肚裡親生兒也喪命

奧迪Q5小改款新增PHEV油電車型　首度提供OLED燈具帥翻了

試·開箱／「中東油田」夏季就靠它們撐場　網友一致好評的3款超持久粉底液

偽刻收費章2年侵吞6萬　桃園送報生辯「家中經濟困難」被起訴

爽拿10盤鮭魚！隔壁女客訕笑「不懂吃」被瞪秒惦惦　他氣炸：擋妳家WiFi嗎

影片曝光！國道3車連環撞　大貨車撞爛2車後肇事逃逸

社區竄猛火狂燒5層樓！她陳屍房內…40歲男14F跳下亡　鄰：聽到激烈爭吵聲

救黨存亡！民眾黨8月2日桃園國立體大召開黨員大會

財經熱門新聞

影／三倍券領取方式、最高回饋攻略大公開　最高可賺1888回饋金！

剝奪投票權！證交所：大同7/2起列全額交割股

千則私訊藏豪門母子祕辛　「拿出來王文洋就告贏呂安妮了」

大樂透1.2億開獎　端午百萬加碼剩40組

證交所：大同股票7月2日起改列全額交割股

即／威力彩11億　晚間正式開獎　

3000元三倍券預購來了！四大超商首波開放只有七天

謝金河預言「新台幣成強勢貨幣」

快訊／台灣大5G資費公布！599元起跳　1399元「吃到飽不降速」

「純新制」勞退者快查！　勞保局：月退、一次領試算表已上線

燦星旅新主首度露面！侯佑霖：開發歐洲遊艇、帆船等海洋觀光行程

紙本三倍券明天起預購！經濟部：四大超商預訂方案一次看

快訊／大同董事長林郭文艷出面！　證實新當選董事陳守煌請辭　

欠稅大戶名單出爐　黃任中家族11連霸

更多熱門

相關新聞

荷蘭駐台代表紀維德　過客變台客

荷蘭駐台代表紀維德　過客變台客

荷蘭駐台代表紀維德，即將結束5年任期，返回荷蘭任職。娶了台灣老婆，在台灣住了20多年的他，暢談對台灣社會的觀察，以及他與台灣密切的連結。

風場施工打樁噪音危害白海豚！專家出招把關

風場施工打樁噪音危害白海豚！專家出招把關

CIP攜手MVOW風機國產化陸續到位　台灣風機國家隊成型

CIP攜手MVOW風機國產化陸續到位　台灣風機國家隊成型

西門子歌美颯領先國產化時程表　取得20支國產離岸風機塔架

西門子歌美颯領先國產化時程表　取得20支國產離岸風機塔架

年發10億度綠電！台電離岸二期採購逾628億今決標　年發10億度綠電「27萬家戶可受惠」

年發10億度綠電！台電離岸二期採購逾628億今決標　年發10億度綠電「27萬家戶可受惠」

關鍵字：

CIP離岸風電風場鑽探

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！Keanna冷嗆6字

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

東區ZARA前車震　下場曝光

周士淵遭爆「外遇約砲」　前妻：像公狗一樣

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面